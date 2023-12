Az idén december 2-án szombaton a Gastroblues Klubban kezdődött a program, ami még zártkörű volt. Először Süli János országgyűlési képviselő, a fesztivál fővédnöke köszöntötte a fesztivál féllépőit, szervezőit, támogatóit, és a sajtó munkatársait.

A sajtótájékoztató résztvevői. A kép előterében Szebényi Dániel billentyűzik

Fotó: Molnár Gyula

A politikus elmondta, egyre nehezebb éveket vészeltek át, elsőként jött a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború és vele az energiaválság. Külön köszönetet mondott a támogatóknak elsősorban a MVM-nek, a paksi önkormányzatnak, kiemelte Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóját, akinek segítsége nagyon kellett ahhoz, hogy sikeres legyen a fesztivál.

Gárdai Ádám főszervező

Fotó: Molnár Gyula

Gárdai Ádám főszervező, aki a nap moderátora volt, Süli János mondatai után megemlítette, a következő évre már akadnak biztató jelek, úgy néz ki, továbbra is élvezik az MVM és az önkormányzat bizalmát.

A gastroblues szentháromsága

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője régóta elkötelezett híve a fesztiválnak. (A hőskorban még mint cselgáncsozó a biztonságért felelt a koncerteken, cselgáncsban azután 1992-ben Barcelonában olimpiai bajnok lett.)

– Jó zene, jó ételek, jó társaság. Ez a gastroblues szentháromsága. Aki részt vesz valamelyik bulin, az már alig várja, hogy jöjjön a következő július, amikor ismét megszólal a blues és a rock Pakson. Abban bízom, hogy a rendezvényeink eddig úgy sikerültek, és remélem, hogy ez így lesz 2024-ben is, hogy mindenki számára egyéves feltöltődést adott, és ad majd a jövőben is.

Koltay Gergely (balról) és dr. Kovács Antal

Fotó: Molnár Gyula

Szabó Péter, Paks polgármestere elmondta, a város nagyon sokat köszönhet a Gárdai családnak (ők a fesztivál tulajdonosai – a szerk.), hiszen olyan világsztárok léptek fel a városban, akik nélkülük nem jöttek volna ide. A gastrobluesnek köszönhető több testvérvárosi kapcsolat kialakítása is – majd beszédét így fejezte be: – Sok város örülne annak, ha lenne egy olyan fesztiválja, mint a miénk.

Itt nem lehet kamuzni

Demeter Szilárd hármas szerepkörben vett részt a szombati eseményen. A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójaként, íróként és fellépő zenészként is, hiszen zenekara, a Loyal Apples Club (Hűséges Almák Klubja) már-már rendszeres résztvevője a fesztiválnak.

Demeter Szilárd hármas szerepkörben volt jelen Pakson

Fotó: Molnár Gyula

– Miért álltunk a Petőfi Irodalmi Múzeummal a fesztivál mellé? Véleményünk szerint értékteremtő, értéket közvetítő az a tevékenység, ami a fesztivál, és minden, ami a fesztivált körül veszi. Itt nem lehet kamuzni, jól kell zenélni. Itt olyan remek muzsikusok léptek eddig fel, amilyen én sohasem leszek.

Álmodni nappal kell!

Koltay Gergely, a Kormáron zenekar vezetője is rendszeres fellépője az együttesével Pakson. Ő annak adott hangot, hogy nagyon jó itt lenni.

– Vannak olyan műfajok, ilyen a rock, a blues, a dzsessz és a népzene is, amelyet a globalizáció nem tudott tönkre tenni. Úgy jövök mindig Paksra, mintha hazajönnék. Gárdai Györgyről, Kaktuszról az jut eszembe, hogy mert álmodni. Az ember ugyanis nem éjszaka álmodik, hanem nappal. Kaktusz megálmodta ezt a fesztivált, és megvalósította, az álma valóra vált. Harmincegy éve ennek. A blues szövege a hétköznapok szövege, ami egyszerre hétköznapi és egyszerre költői. Lényeges, hogy bluest magyarul is lehet játszani, énekelni. A blues nyelve az angol, de magyarul is nagyon jól szól. Talán ez nem véletlen, hiszen a magyar történelem, a magyar hétköznapok blues-ra hangolhatók. Más nyelven nem szól jól. Érdekes módon nem is hallottam még bluest spanyolul, franciául, németül, vagy oroszul. A világon mindenhol angolul éneklik, kivéve Magyarországot.

A Gastroblues Klubban kezdődött a szombati program

Fotó: Molnár Gyula

A határon túli magyarok közül ott volt a Gastroblues Klubban dr. Szilveszter Szabolcs, az erdélyi Kézdivásárhely alpolgármestere is.

– Azt hiszem, a paksiak egy kicsit székelyek, mert ők is nagyon kitartóak, mint mi. Mi évente rendezünk rockkarácsonyt, nem titok, a paksi fesztivál hatására. Egy csoda az, ami Pakson történik. Ezúttal hoztunk magunkkal egy fenyőfát Erdélyből. Itt tudtuk meg, hogy a Trianon emlékműnél Paks, és Galánta már elültetett egy fenyőt, a miénk is odakerül majd.

Palya Gábor, a felvidéki Galánta jegyzője minden paksi rendezvényen megtalálható.

– A gastroblues téglákból áll, ami összeköti az anyaországtól elszakított településeket, a testvérvárosokat. Az út Gárdai György élenjáró kőműves munkájával épült. Galánta polgármesterétől meg is kapta a város díját.

Ezután Gárdai György Pakson is átvette az elismerést, hiszen előzőleg Galántán adományozták neki. A díj szép gesztus, de a Györgyovi Gárdaiumi névfordítás talán egy kicsit furcsa.

A hely szellemiségének megfelelően

Zuschlag-Nepp Éva lelkész

Fotó: Molnár Gyula

A templomi koncerteket a Paksi Evangélikus Templomban tartják meg a fesztivál szervezői, így nem véletlen, hogy Zuschlag-Nepp Éva lelkész is ott volt a sajtótájékoztatón.

– Először is gratulálok ahhoz, hogy már a harmincegyedik fesztivált tudta megrendezni a Gárdai család. Jöhet járvány, jöhet háború, a gastroblues örök. A fesztivál különleges színfoltja az éves programunknak. Jól döntöttünk, amikor befogadtuk a zenészeket. A hely jellegére, szellemére mindig tekintettel vannak, olyan műsorokat állítanak össze, ami illik a templomunkhoz.

Eszterbauer János szekszárdi borász, mindig szerepel a fesztivál borbarát találkozóján, de támogatóként is jelen van, a CPH Kft. tulajdonosaként, amely vezérléstechnikai alkatrészekkel, berendezésekkel kereskedik.

– A gastroblues az életünk részévé vált. Olyan világsztárokat láthattunk itt, akikre a szocialista rendszerben úgy tekintettünk, mint egy nagy álomra. Nem gondoltam volna, hogy ifjúságom kedvenceit, Ken Hensleyt, a Nazareth-et, Keith Emersont Pakson láthatom majd. A Gárdai család nyomott hagyott a világban, drukkolok a jó folytatásért.

A sajtótájékoztató után már nyilvános volt az esemény. Előbb a Pákolitz István könyvtárban Demeter Szilárd könyvbemutatóján vehettünk részt: A valahol szabadsága – Rendhagyó hazaszótár című kötetet ismerhettük meg.

Négy fellépő koncertjét tekinthették meg a zene kedvelői

Fotó: Molnár Gyula

Utána jöhettek a koncertek: a Csengey Dénes Kulturális Központban a Milestone (The Rolling Stones cover band, vagyis emlékzenekar), a Loyal Apples Club, Nenad Zlatanovic, és a Pál Balázs Jenő Band lépett föl. A koncerteken jótékonysági tombolát lehetett vásárolni, a bevétel a kárpátaljai Visk magyar nyelvű óvodájának ajánlják fel a szervezők.

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövő év júliusában folytatás a 32. Gastroblues Fesztiválon.