Komplett délután tömény néptánc – így lehetne röviden összefoglalni a Fejér Vármegyei Amatőr Néptáncegyüttesek és a Kárpát-medencei Öregtáncos Együttesek Szövetsége Néptáncegyüttesek Találkozóját, amelyet első alkalommal rendeztek meg együtt szombat délután.

A Kultúrudvar színpadán összesen 21 néptáncegyüttes és mintegy 410 táncos mutatkozott be a délután folyamán Mosonszentmiklóstól Szombathelyen át Debrecenig bezárólag, így képviselve az egész országot és a különböző tájegységek táncait. A fellépőket a Szedtevette és a Galiba zenekarok kísérték. – A találkozó már nem verseny, de zsűri - vagy hívjuk inkább mentoroknak - azért most is van, akik a nap végén szakmai visszajelzést adnak a fellépőknek. A színpad előtti asztalnál Asztalos-Kiss Zsuzsanna, Deffend Irén, Kádár Ignác és Majoros Róbert foglalt helyet – tette hozzá Majoros Andor, aki azt is elmondta, az, hogy a jövőben is ebben a fúziós formában rendezik-e meg az eseményt, majd csak később dől el.