A templom padsoraiban ülőket Kristofori Valter plébános köszöntötte, megköszönve az előadónak, hogy elvállalta a fellépést. Az agrármérnök, talajtani szakmérnök és opera-énekes - aki egyébiránt az alcsúti református egyházközség presbitere - ízelítőt adott humorából is, felemlegetve például azt, amikor a tehetségkutató műsor stábja csak kiscsillagként emlegette őket, ami az ő piknikus alkatára nézve mulatságosan hatott. Mint mondta, arra biztatták, hogy éljen úgy, mint egy sztár, mint egy igazi csillag, de ő a hivatását a templomuk tornyát díszítő csillag alatt találta meg. Ennek megfelelően az azóta adott több, mint 1600 koncertjén a műsorelemek kiválasztásában is a hit, a hazaszeretet és a hűségtémaköre vezérli, ami azokat a gyökereket erősíti, ami az Istenhez, a szülőföldhöz, a gyülekezethez, a nemzethez, vagy a családhoz kötődik. Ennek szellemében egy Ave Maria hangzott el indításként. A műsorban hazafias dalok, slágerek, egyházi énekek hangzottak el, sőt, még Mich Leigh: La Mancha lovagja című zeneművéből a finálé dala is belefért Az álom, mit nem láttak még kezdettel, ahogy a Honfoglalás című musicalből Demjén Ferenc szerzeménye Szállj, szállj sólyom szárnyán kezdettel, vagyis a Kell még egy szó, de a jelenlévőket megajándékozta Erkel Ferenc Bánk bán című operájából Bánk áriájával is, amit a nagyközönség jól ismer Simándy József előadásában Hazám, hazám, te mindenem kezdetű refrénnel.

Valter atya a koncert végén meghatottan mondott köszönetet Mészáros János Eleknek, majd a jelenlévők együtt énekelték el a Hol szent Péter kezdetű egyházi éneket, vagyis a pápai himnuszt és a magyar Himnuszt.