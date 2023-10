Az Anyanyelvápolók Szövetsége által rendezett rangos seregszemlén szinte már bérelt helyük van a tehetséges széchenyis diákoknak, hiszen sorozatban negyedszer sikerült beverekedniük magukat a legjobbak közé. Szabó Noel a tavalyi kiírásban is indult, akkor a vármegyei fordulót egy különdíjjal zárta, idén azonban már az első helyről kvalifikálta magát a sátoraljaújhelyi háromnapos fináléba – Nagyon vártam ezt a döntőt, hiszen korábban hasonlóan nagyszabású, háromnapos versenyen még nem vettem részt korábban. A szervezés és a lebonyolítás is elsőrangú volt. A feladatok mellett számos kulturális és közösségi programon vettünk részt, olyan volt, mintha egy kulturális fesztiválba csöppentem volna. Az első napon a nyelvhelyességi, helyesírási, fogalmazási, nyelvtani ismereteket, készségeket is mérő feladatlapot kellett kitöltenünk, majd másnap a szövegalkotásra és az előadói képességekre volt kíváncsi a zsűri. A felajánlott négy témakör közül én a „Szoktunk-e még beszélgetni?” tematikát választottam. Pedagógusok segítségével korábban is sokat gyakoroltam, miként lehet jól strukturáltan, hatásosan felépíteni egy érvelő beszédet. Ezúttal egy vitaindító monológ keretében próbáltam bemutatni, milyen érvek és ellenérvek, szempontok mozgósítható az online kommunikáció és a hagyományos párbeszéd viszonylatában – mesélt a verseny menetéről Noel.

A diákot Szücsné dr. Harkó Enikő készítette fel a versenyre: - Számos kiváló színvonalú országos verseny van, de ezek közül is kiemelkedik az Édes anyanyelvünk. A hazai legjobb gimnáziumok, középiskolák diákjai mellett nagyon sokan érkeznek Erdélyből, a Felvidékről, a Vajdaságból és Kárpátaljáról is. A rangos seregszemle igazi társadalmi eseménynek számít Sátoraljaújhelyen. Az egész város felpezsdül erre a három napra. Évről évre múzeumi kirándulások, szakmai találkozók és kulturális bemutatók is színesítik programot. A résztvevő tanulók megbecsültségét jelzi, hogy Noel is a város polgármesterétől Szamosvölgyi Pétertől vehette át az emlékplakettet, a díjátadón ünnepségen pedig Toma Kornélia, a Tokaj-Hegyalja Egyetem megbízott rektora mondott ünnepi beszédet. Noel remek előadói képességekkel rendelkezik, amely alapos szakmai felkészültséggel is párosul. Tavaly a hetedik helyen végzett az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokversenyen, az idei kiírásban remélhetően sikerül majd előrébb lépni. Bár az Édes anyanyelvünk versenyen a pontos sorrend megállapítása nélkül adják át az elismeréseket az összpontszámokat tekintve Noel az 5. helyen zárt és hatalmas siker mindnyájunknak. Az osztály is támogatja Noelt, beszédeit rendszeresen bemutatja diáktársainak, akik építő kritikával segítik fejlődését.

Szabó Noel már évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy a továbbtanulásnál a színészi pályát célozza meg. Célja érdekében tudatosan építkezik, a sikeres felvételihez pedig remek alapot és tapasztalatot jelenthetnek a bravúros versenyeredmények. – Nagy álmom a Színművészeti Egyetem, de beadtam a jelentkezésem Kaposvárra, valamint kommunikáció és médiatudomány szakra is a Corvinuson. Most az a legfontosabb, hogy felvételire maximálisan felkészüljek, aztán meglátjuk, ez mire is lesz elég.