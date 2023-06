Az eseményt a helyi Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Keresztesné Katona Mária nyitotta meg. Ragyogva, elhivatottan és büszkén. Ő már akkor biztos volt abban, hogy az ő iskolájuk diákjai, és erre az alkalomra melléjük felsorakozók, valamint a kiváló zenészek el fogják varázsolni a hallgatóságot. Csodálatos közösségi élményt ígért, ami arra az estére tökéletesen meg is valósult.

Mosolygós extázisban

A csodálatos koncert szervezője és karnagya Cseke Klára, a földvári iskola ének-zene tanára, karvezetője, akit egyházkarnagyként és nem mellékesen a „Sünizene” megteremtőjeként is ismernek. Vele a koncert után beszélgettünk. Elmondta:

- Nagyon koncentráltam, hogy minden a helyén legyen, de közben tartsuk meg azt, hogy jókedvűek legyünk. Erős felállás volt a miénk azon az estén. Velünk volt Paksról a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, és a Rákóczi Ferenc Általános Iskola Napsugár Kórusa is. Számos szólistát hallhattunk, de nem minden gyermek járt közülük a mieinkhez hasonló komoly kórusukba, de kiválóan megállták a helyüket.

A szólistákról

- Nagyon becsülöm azokat, akik egyedül is ki mernek állni énekelni, zenélni, vagy bármit előadni, mert az bizony egy nehéz mutatvány. A bátorság és a tehetség csak az egyik része az ilyen mutatványoknak. Volt egy kislány, aki ráadásul még beteg is volt, mégis beállt és énekelt nekünk. Mindenki hozta, amit vártam tőle. A nagyok nagyon jó irányba tartanak, megbízható volt a teljesítményük, és a kicsik is megfelelő irányba tartanak. Persze voltak kisebb hibák is, de azt nem árulom el, hogy melyek voltak azok!

A zenekarról

- Ők muzsikáltak, vagy kísértek benneteket?

- A zenekarom, a C four G egy csoda, hiszen ez a szíve ennek a projektnek. Mindenki nagy kedvvel jött ide zenélni. Az a fölállás, hogy négy fúvós kísérte az énekeseket, hatalmas erőt adott mindenkinek. A szólóik annyira megragadók voltak, hogy még nekem is oda kellett pillantanom rájuk, hogy elhiggyem, valóban ők muzsikálnak, és megőrizzem a pillanatot. Nagyon szépen hozták azt, amit fél éve gyakorolunk.

Magukról a YouTube-n azt vallják, hogy az általuk képviselt műfajok leginkább nu-jazz, funky és a soul. Kedvenceink, például a Postmodern Jukebox illetve a Club des Belugas zenekarok, ezeken kívül jazz-sztenderdek és néhány latin dal is a repertoárjukon van.

A legjobb pillanat az volt, amikor a Let the Shunsine-t énekeltük, a vezénylés közben azt vettem észre, hoy nem egy gyerek, hanem valamennyi, egyszerre néz a Nap felé… Fantasztikus érzés volt.

A közönség

- Általában az előadások sikerének legalább egyharmada a közönségen múlik. Veletek voltak?

- Amikor az első dal a „Ringasd el magad!” felcsendült, már akkor lehetett érezni, hogy összetalálkoztunk. Többször hátra néztem és láttam, ahogy törölgetik a könnyeiket… Remélem, hogy nem a bánatukban! (mondta boldogan nevetve) Amennyi gratulációt kaptam a koncert után, hogy az nagyon felemelő és erőt adó volt. Röviden összefoglalva, biztosan velünk voltak.

A helyszín

- Az egész előadásnak csodálatos atmoszférát adott a helyszín. A vár ott hátul a Duna folyammal, igazán varázslatos. Ez egy igazi Duna Grund helyszín. A nézőtér úgy van megépítve, akár az ókori amfiteátrumokban, hogy a közönség mindenhonnan láthasson bennünket és az akusztika is fantasztikus. A hangosítás szintén hibátlan volt, pedig a zenekar és a tizennyolc szólista nagy feladat elé állította őket.

Most a beszélgetés hatására újból megéltem az akkori varázslatot és teljesen elérzékenyültem. Boldog vagyok a fellépésünkre gondolva.