Az első nap a Gastroblues Klubban a Silent Zona nyit, másnap a Rockin’ All Over The World Session, míg szerdán a Charlie Firpo Blues Band ad koncertet. Mindhárom program 18 órakor kezdődik.

Csütörtökön igazán érdekes műsornak lehetnek szemtanúi a nézők, hiszen az este Petőfi Sándor születésének 200 évfordulójának tiszteletéről szól. 19 órától a Loyal Apples' Club, majd Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák lépnek fel, már nem a klubban, hanem az ASE Sport Étteremben.

A műsort a Petőfi Kulturális Ügynökség is támogatja, amely csatlakozott a Gastroblues Fesztiválhoz, ami így része lett a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára meghirdetett rendezvénysorozatnak. A Loyal Apples’ Club tagjainak meggyőződésük, hogy ha Petőfi ma élne, akkor rockzenész lenne. A koncert repertoárja az elmúlt évtizedekben írt legszebb magyar szabadságdalokat vonultatja fel. Ezt követően Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák az általuk megzenésített Petőfi-verseket adnak elő.

Pénteken azután beindul a nagyüzem. Elsőként a Sonny and his Wild Cows lép színpadra 17 órakor. Őket a Blues MD (vendég: Kézdy Luca, Weisz Gábor, 19 óra), majd a Miller Anderson & Blues MD (Egyesült Királyság) következik (vendég: Kézdy Luca, Weisz Gábor, 20 óra), végül a Texas Flood (szerb) zár, 22 órakor kezdenek.

Fotó: Havran Zoltán

Miller Andersonról érdemes tudni, hogy szólókarrierje mellett tagja volt a Spencer Davis Groupnak, a Broken Glassnak és a T. Rex-nek is. Közreműködött a Deep Purple 1999-es In Concert with The London Symphony Orchestra című lemezén. A Deep Purple egykori billentyűsének, a néhány évvel ezelőtt elhunyt Jon Lordnak a zenekarában is szerepelt, sőt, 2011-ben ezzel a formációval fel is lépett Pakson.

Szombaton is 17 órakor kezdődik a program az ESZI Csarnokban: Écska & Huba, a Chicago Blues Union (T.Rogers & Fekete Jenő), Gaelle Buswel (francia) és Philip Sayce (kanadai) követi egymást a színpadon.

Gaelle Buswel először szerepel hazánkban, tizenhárom éves kora óta áll folyamatosan színpadon, saját számait angol nyelven adja elő. A walesi születésű, de a kanadai Torontóban élő Philip Sayce korábban együtt turnézott Jeff Healeyvel, eddig nyolc albuma jelent meg.

Szombaton az evangélikus templomban is megmutatja tudását Kézdy Luca, Miller Anderson, Nenad Zlatanovic és a Szebényi Dániel- Mike Gotthard duó.

Hét végén is lesznek klubkoncertek, pénteken és szombaton 24 órakor, míg vasárnap 22 órakor kezdődik a buli. Az Ed Philips and the Memphis Patrolt pénteken, a T. Rogerst szombaton, míg a Pál Balázs Jenő Bandet és a Kárpát-medencei gitárpárbajt vasárnap láthatjuk.

Ha már szóba került a Kárpát-medence, akkor mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy vasárnap, ami ingyenes, a Kárpát-medencei Gastroblues Piknik jegyében telik. Fellép a Kormorán (17 óra), az erdélyi TransylMania (15 óra), a Kárpát-medencei zenekarok sorában találhatjuk az idei A Dal verseny győztesét, a szászrégeni (szintén Erdély) Titánt (19 óra) – őket egyébként a viadal zsűrijének egyik tagja, Ferenczi György javasolta a fesztivál szervezőinek.

A programot vasárnap délelőtt 10 órakor a Blues Travel Band nyitja, őket váltja az Old Skullz (Délvidék), majd a Big Mouflon mutatja meg felkészültségét. Vasárnap lesz a jótékonysági főzőverseny és a borbarát találkozó is. (A főzőversenyen a kóstolójegyekből befolyt összeg a kárpátaljai magyar település, Visk óvodájának számlájára kerül majd. A végére hagytuk, de a fesztivál egyik legfontosabb küldetése lesz, hogy többször is megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Török Ádámról, aki az első pillanattól kezdve „bábáskodott” a fesztivál mellett.