A Móricz Zsigmond Általános Iskola szülői szervezete hosszú ideje minden évben hagyományosan megrendezi az iskola bálját, amely elsődlegesen jótékonysági eseményként az iskola fejlesztését hivatott támogatni. Ugyanakkor a szervezők fontosnak tartják közösség építését is, így a céljaik közé emelték idén is az intézmény dolgozóinak valamint a szülőknek segíteni a jó kapcsolat kialakításában és ápolásában. Hiszen a cél szép és közös: a tanárok, iskolai dolgozók és a szülők is a legjobbat szeretnék az iskola diákjainak.

A jótékonysági bál elsődleges célja az iskola fejlesztésének támogatása

A Móricz iskola bálja pénteken este zajlott le a Campus étteremben. Mint az intézmény vezetője, Horváthné Ottinger Hajnalka lapunknak elmondta, a bálhoz kapcsolódó szervezőmunka nagy részét a szülői szervezet tagjai végezték el, az intézmény inkább a háttérmunkákban segítette a jótékony akciót. Idén is rengeteg tombola-felajánlás érkezett, sőt több, úgynevezett csendes licitálással történő, dedikált sportrelikvia és festmény is gazdára talált a nemes célok támogatása érdekében.