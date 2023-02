Igaz a mondás, hogy a közös játék kikapcsol, felfrissít és szórakoztat. Nem véletlen, hogy azt gyermekek és felnőttek is élvezik, hiszen a társasozás egy korosztályokon átívelő szabadidős tevékenység, ami fiatalokat és időseket egyformán mulattat. Azonban kevés szó esik arról, hogy a szórakozás mellett a játékok a szellemi egészség fenntartásáért is felelősek, jótékony hatásuk kétségtelen.

A társasjáték-délután közösségkovácsoló ereje szintén vitathatatlan, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az első időpont sikere. A baracsi faluházban tartott januári játékdélután a rossz időjárás ellenére is nagy népszerűségnek örvendett. Az első rendezvényen a malom és sakk volt a legkeresettebb, de számos tábla- és kártyajátékot is kipróbáltak a látogatók. A soron következő, februári esemény szintén jobbnál jobb játékokkal kecsegtet, sőt, ez alkalommal is szívesen fogadják, ha a résztvevők magukkal viszik kedvenc játékaikat, így még színesebb kínálatból lehet majd válogatni.

Az eseményen Volman Ferenc, a malomjáték országos bajnoka ismét jelen lesz, elfogadta a szervezők meghívását, így a játékos szabadidős program újfent igazán különlegesnek ígérkezik. Sőt, az aranyérmes játékosra több jövőbeli rendezvényen is számíthatnak a résztvevők, aki lehetőségeihez mérten az eseménysorozat további időpontjain is ott lesz, és harcba száll a bátor jelentkezőkkel.

Február 10-én, pénteken, tehát a baracsi faluházban várnak mindenkit, aki szívesen részt venne egy fergeteges, családias hangulatú délutánon, ahol a társasjátékok kerülnek a főszerepbe. Az estébe nyúló rendezvény korhatár nélküli, azonban arra nem csak gyerekeket és felnőtteket, de a civil szervezetek tagjait is szívesen várják. A rendezvény 15 órakor kezdődik, az utolsó játék pedig 19.30-kor ér véget.