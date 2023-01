A Kultik Dunaújváros Mozicentrumban tartja visszatérő új évi gálakoncertjét a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola ma 17 órától. A hangverseny első felében fellépnek a zeneiskola növendékei és művésztanárai, a második részében pedig a Kelemen Angelika Jazz Quartet lép a közönség elé a Csak a dallam és a ritmus tisztán... című műsorával.

A műsor első felében fellép a többi között a vonószenekar, a fafúvóskvartett, a harmonikazenekar, a szaxofonkvartett, a fúvószenekar mellett egyedi összeállítású formációk is. A stílusok is sokfélék lesznek, a repertoárban a klasszikusoktól Szabó Balázs bandájáig, és természetesen nem is lenne új évi koncert, ha nem hangzana el a Happy New Year.

A szokásoknak megfelelően most is két részre oszlik a műsor, a zeneiskola növendékei és tanárai mellé felkérnek professzionális előadókat is. Idén lokálpatrióta-vonalat indítottak, és városunk szülöttét, Kelemen Angelikát kérték fel, hogy zenekarával adjon koncertet. Ők boldogan mondtak igent, annál is inkább, mert éppen most jelent meg a Playing my song című jazz­sztenderdek feldolgozásait saját szerzeményük mellé sorakoztató lemezük.

A tagok mind a Zeneművészeti Egyetem Jazz tanszakán tanultak, és felléptek már több jazzfesztiválon, külföldön és Magyarországon egyaránt. A swing és blues stílust, valamint soulos elemeket ötvöző együttesben Kelemen Angelika énekel, Jeszenszky György dobol, Dorogi Ákos zongorázik, Gayer Ferenc bőgőzik.

Az új évi koncert második felvonása egyfajta lemezbemutató koncertként is értelmezhető, hiszen lejátsszák a friss, ropogós album 9 dalát (A blues a városon kívül van, Csak egy ezek közül, Csend az időben, Fekete kávé, Ahogy ma este kinézel, Egy tiszta napon, Az éjszakában, Micsoda különbséget hozott egy nap, A dalom lejátszása) az est folyamán, de fognak közismert dalokat is játszani, amiket a jazzre kevésbé fogékony közönség is értékelni és szeretni fog. Lesz egy vendég is a műsorban a zeneiskola ajánlásával. Egy szám erejéig beszáll az ugyancsak dunaújvárosi Szekeres István, aki korábban már sokszor dolgozott együtt az énekesnővel. A Kelemen Angelika Jazz Quartet vadonatúj, a napokban megjelent albuma a nagyobb streaming­szolgáltatóknál már megtalálható, de a Tom-Tom Records gondozásában klasszikus CD lemez formában is megjelent, amit meg is lehet vásárolni akár a ma esti koncerten is.