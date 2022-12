Egy különleges kiállításra látogattak el a Szabó Magda Református Iskola diákjai, erről Farkas Márta, az intézmény igazgatója számolt be lapunknak. Mint írta, a múlt héten az iskola negyvenfős csapata a helyi római katolikus plébánia szervezésében, az Academia Humana Alapítvány jóvoltából megtekinthette a Wágner Nándor 100. születésnapja alkalmából megrendezett kiállítást a budapesti Műcsarnokban. A tárlatra zömében a római katolikus hittanra járó felsős gyerekek mentek, és azok a gyerekek, akik jutalomból kiérdemelték. Ezúton is köszönik a lehetőséget Baltási Nándor plébánosnak és Kiss Sándornak, az Academia Humana Alapítvány elnökének.

A Korsós lányt és a Mózest is Wágner Nándor alkotta

A nagyszabású kiállításról még az októberi megnyitó alkalmával közölt egy hosszabb összeállítást az MTI, a Műcsarnok közleménye alapján. Mint kiemelik, Wagner Nándor hazai pályakezdő időszakban tervezett szobrai közül a mai napig látható az 1955-ben átadott, dunaújvárosi Korsós lány című kútszobra, ám más monumentális köztéri szobrait csak életműve lezárulta után avatták fel, a japán–magyar Academia Humana – Wagner Nándor Művész Hagyatékát Ápoló Alapítvány támogatásával.

A szobrászművész 1956-ban Svédországba emigrált, ahol karrierje kiteljesedett, az itt töltött időszak jelentőségét számos köztéri szobra jelzi. Svédországban megismert képzőművész feleségével 1969-ben Japánba költöztek, ott építették fel saját műteremházukat, amelyhez a tárlaton is megjelenített, a keleti és nyugati kultúrákat egyesítő teaház is tartozik.

Wagner Nándornak még egy műve díszeleg Dunaújvárosban, a római katolikus templom előtt, mégpedig az 1993-ban készült Mózes című szobra. ME