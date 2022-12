Baracs - A Karácsonyi Harmonikavarázs ötlete nem most pattant ki a fejéből, már tavaly is vendégül látta egy hangulatos estére a település lakóit. Idén kiegészült a fellépő gárda, Kiss Péter (harmonika) mellett most is fellépett vele a remek dunaújvárosi gitáros, Horváth János Dagi, valamint pécsi középiskolai barátja, Sterner András, aki lassan a klarinét mesterévé válik, ahogyan ez elmondható Péterről is, aki Firenzében tanul Ivano Battiston szakmai útmutatása alapján. Idén ketten csatlakoztak még a trióhoz, egyikük ugyancsak baracsi kötődésű: a basszusgitáros Futó Gábor a településen él. Az ötödik név egyelőre még maradjon titokzatos homályban, az esten is meglepetésnek szánták. Annyit azonban elárulhatunk, egyedül András elé nem került mikrofon.

Az esten több nemzetiség dalai szólaltak meg, kiindulásként Brahms V. magyar táncát választotta az előadó, hogy utána rögtön Párizs hídjai alá röpítse a közönséget, hogy aztán rövid időn belül már Németország hangulatát érezhessék át a Flip-Flop Polkával. Kell-e külön hangsúlyozni, hogy a közönség valahányszor vastapssal jutalmazta a kitűnő játékot? Természetesen nem maradhatott ki az a szerző sem, akinek a hangszer irodalma a legtöbbet köszönheti, Astor Piazzolla Argentínába utaztatta a közönséget, a Roma tangó segítségével, amelyben a trió már kiegészült Sterner Andrással. Karácsony előestéjén persze nem maradhatott ki egy érzelmes, amerikai karácsonyi dal sem Horváth János egyedi szólójával.

Horváth János még Louis Armstrong hangján is megszólalt

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A meglepetés vendég egy bűbájos negyedikes baracsi kislány volt az esten, Futó Boglárka Péterrel közösen énekelte el Gryllus Vilmos: Karácsonyi angyalok című szerzeményét. Az a-moll csárdást Kéméndi Tamás és Radics Mirosláv feldolgozásában adták elő. A Csendes éj után Olaszország következett azzal a ­slágerrel, amit a magyarok Azzurróként ismernek. Horváth János hangján szólalt meg a What a Wonderful World, lenyűgözően, hogy aztán egy délszláv egyveleggel ­búcsúzzanak, ami egy kis párizsi hangulat is belekeveredett. A közönség azonban nem ­engedte el őket, így Futó Gábor tolmácsolásában elhangzott Leonard Cohen Hallelujah című szerzeménye, méghozzá a közönség erőteljes közreműködésével.