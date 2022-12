Nicole Trope: Mostoha sorsok

Egy telefonhívás, amitől minden anya retteg.

Egy csípős téli napon a hároméves Millie Everleigh eltűnik az otthonából, ahol tizenkét éves mostohatestvére, Shelby vigyáz rá. Shelby kétségbeesetten hívja nevelőanyját, Leslie-t, miután sehol nem találja kishúgát. Leslie sokkos állapotban siet haza. Kislánya elveszett, értesíteniük kell a rendőrséget.

A rendőrök kihallgatják Shelby-t, akin látszik, hogy rejteget valamit. Leslie eközben kap egy üzenetet: „A férje nem az, akinek gondolja.”

Hirtelen idegenné válnak a családtagok. Ha egyszer kiderül az igazság, és felszínre kerülnek a családi titkok, nem lesz-e már késő Millie-nek?

Nicole Trope, #1 Amazon bestsellerszerző felzaklató pszichológiai thrillere tele van olyan hazugságokkal, amelyeket a túlélés diktál és a talány kísér. Magával ragadó olvasmány, amely az utolsó lélegzetelállító fordulatig nem ereszt.

„A szívem még mindig zakatol! Lenyűgöző... Hátborzongató! Abszolút letehetetlen!” – írja ajánlójában Hockessin Book Reads-ben.

„Több helyen egyszerűen elakadt a lélegzetem, és a körmömet rágtam az izgalomtól.” – osztja meg véleményét Sandy’s Book a Day Blog-on.

„Az elejétől a végéig tökéletesen magával ragadott.” – ajánlja a Sibzzreads kritikája.

„Igazi érzelmi hullámvasút, tele fordulatokkal.” – ez a Nicki’s Life of Crime véleménye a kötetről.

Nicole Trope egyetemre járt, hogy jogot tanuljon, de rájött, mennyire tévúton jár, amikor első jogi esszéje – ahogyan professzora rámutatott – „mintha regény lenne”. Így tanítani tanult, a szabadságát pedig arra fordította, hogy írói karrierjén dolgozzon, és megszerezze a gyermekirodalom mesterképzését. Első gyermeke születése után teljes munkaidőben otthon maradt, hogy írjon, gyereket neveljen, házakat újítson fel és üzletet építsen férjével. Első regényének, A fiúnak az asztal alatt megjelenése után egy évbe telt, mire összeszedte a bátorságát egy érzelmes történet megírásához. Második regényét, a Three Hours Late 2013-ban beválasztották az ötven könyv közé, amelyet nem lehet letenni, harmadik regénye pedig a The Secrets in Silence toplistájára került.

