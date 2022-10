Élményfotósok professzionális alkotásokkal

Ma már szinte bárki képes jó minőségű fotót készíteni még mobil telefonnal is. A fotózás pedig beszippantja az embert. Sok-sok téma, megörökítendő esemény van, melyet a fényképezés iránt érdeklődők szeretnének minél jobb minőségben lencse végre kapni. Egyre többen vesznek komolyabb felszerelést, hogy a hobbijuknak éljenek. Némelyek profi szintre jutnak a képalkotásban, annyi különbséggel, hogy ők nem ezzel keresik a betevőt. A Panoráma Fotó Egyesület tagjai mind élményfotósok, akik munka mellett fényképeznek, gyakran órákon át várva a megfelelő pillanatot. Mint a vizuális képalkotás iránt érdeklődő ember az egyesület tagjainak a közösségi médiában publikált fotóit csodálattal nézem. Ha eltekintek a megörökített témáktól és szigorúan a technikai beállításokat figyelem, nekem már az is elmélyült csodálatomat váltja ki, hiszen ne feledjük egy-egy téma, vagy hangulat megörökítése tizedmásodperceken múlik.

Kilenc alkotó negyvenöt fotója

A Panoráma Fotó Egyesület 2015-ban alakult jellemzően a Dunaferr Ifjúsági Szervezet keretein belül működő Panoráma fotóklub tagjaiból. Az alkotótábort jelenleg 11 fő alkotja. A hosszú évek alatt olyan minőségű fotókat készítettek, melyek megállták a helyüket több versenyen is, sőt némely versenygyőztes is lett. Már többször írtunk például Kovács Krisztián sikereiről. A rutin, meg az évek, mondhatnánk, de ez nem teljesen így van. Többszörös kollégám Eszenyiné Dienes Andrea (akivel a Dunaújvárosi Egyetemen, majd a duol.hu-nál is dolgoztam) még csak a szárnyait bontogatja a fotózás terén, de már Rácalmáson egy fotóversenyt sikerült megnyernie egy csodás természetfotóval. Természetesen nem szeretnék kiemelni senkit, csak a közvetlenül a látókörömbe került személyekről írtam eddig. A tárlaton láthatjuk még Almann Réka, Nagy Erika, Tóth Judit, Komáromi László, Kontár Csaba Attila, Pálfi László, Vainel Gyula fotóit is.

A tárlaton összesen negyvenöt fotó látható, minden alkotó öt képpel mutatkozik be. Témáját tekintve lesz természet-, épület- és tájfotó is. Burmában, New Yorkban készített képeket is láthatunk. Legutóbb a közösség hat tagja részt vett egy erdélyi fotós túrán, ahol szintén remek képek készültek.

Október 11-től egy hónapig látható a kiállítás

Pálfi Lászlót, a Panoráma Fotó Egyesület elnökét kérdeztem a tárlaton kiállító fotósokról.

- Kovács Krisztián, alapító tag, az egyesület alelnöke, három lány édesapja. Kedveli a természetet, szívesen fotózik lesből madarakra, vagy fotóz tájakat, városokat, épületeket, de nem idegen tőle a portréfotózás sem. Több hazai pályázaton is sikerült díjat nyernie.

Tóth Judit, alapító tag, az egyesület elnökségének tagja. Ő az apró dolgok fotózásának mestere, virágok, gombák, bármi, ami a természetben előfordul az az ő területe. Kedveli még az úgynevezett minimalista fotográfiát, de szívesen kóstol bele más témákba is.

Kontár Csaba Attila szintén alapító tag, végzett fotográfus. Az épületfotózás nagy mestere, de nem idegen tőle a természetfotózás és az emberábrázolás, valamint a koncertfotózás sem. 2021-ben elnyerte a nemzetközi fotószövetség (FIAP) művésze minősítést (AFIAP). Sok sok díj hever a polcán.

Nagy Erika, alapító tag. Igazi utazó fotós megjárta a Dolomitokat, Burmát, Párizst és Korzikát is és a mohácsi busójárásról készített nagyszerű sorozatot. Több hazai és nemzetközi pályázaton is díjazták fotóit.

Vainel Gyula szintén szeret utazni és nagyszerű tájképeket hoz Európa számos pontjáról. Nagy tudója a rovarok egészen közeli és részletgazdag megörökítésének. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének (MFVSZ) tagja.

Komáromi László a megfontolt, csendes erő, épület, város és tájkép az ő területe, valamint a sport fotózást szereti, nem mellesleg a bográcsozós összejövetelekkor ő az egyesület séfje.

Eszenyiné Dienes Andrea idén május óta az egyesület tagja, kb két éve foglalkozik fotózással, autodidakta módon képezi magát. A kezdetekkor a természet és tájfotózás érdekelte, de mostanában a portré és családok fotózása felé tendál az érdeklődése.

Almann Réka szintén májusban csatlakozott. Végzett fotográfus. Kedvenc témái az emberek, a portré és az elkapott pillanatok. Mindketten gyorsan beilleszkedtek az egyesületbe.

Én is alapítója vagyok az egyesületnek és a kezdetektől az elnöke. Szintén végzett fotográfus vagyok. A kétezres évek elejétől foglalkozom fotográfiával, kedvencem a természetfotózás, ha tehetem utazom, kint vagyok a természetben. Kedvelem még az emberközpontú fotográfiát és az új szerelmem a street fotográfia. Hazai és nemzetközi pályázatokon sikerült már pár díjat begyűjtenem. És akik szintén az egyesület tagjai, de ezen a kiállításon nem vesznek részt: Ihász Martin csapatunk ifjú Benjáminja, sport- és riportfotózás a szakterülete, amit immár hivatásszerűen végez (lapunknál – a szerk.). Kiss Piusz a tájképek és a modellfotózás nagy tudora. Dunaújvárosba több sikeres egyéni kiállítása volt már – melyről lapunk is beszámolt korábban.

A kiállítás megnyitója 2022. október 11-én 17 órakor veszi kezdetét, melyet Almann Réka és Pálfi László nyit meg. A tárlatot egy hónapon keresztül tekinthetik meg a vizuális kultúra igényes kedvelői.