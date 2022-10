A mai világunkban egyre kevesebben ismerik azt az érzést, amikor beülünk egy nagyon csöndes helyre, mint például templomba, és egyszer csak szép lassan megszólal egy dallam, azután fokozódik a rezgés, amit nemcsak a falakról visszaverődve érezhetünk, hanem legbelül a mellkasunkban, a szívünk felől. Ezek a lélek hangjai a lelkeknek! Pontosan ilyen élményt kaptunk szombat délután a Mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban megtartott XI. Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó hallgatójaként.

A Dunaújvárosi Vegyeskar sikerével zárult a találkozó Fotók: Horváth László

A falu alapításának és a mezőfalvi katolikus templom felszentelésének emlékére létrehozott egyházzenei kórustalálkozó programjára minden évben – kivétel az elmúlt két év Covid-járványa miatt – a település környéki énekkarokat hívják meg. Az idén, az említett kihagyás után, ismét nívós hangzású együttesek léptek közönség elé. Nevezetesen a házigazda Mezőfalvi Női Kar, a nagyvenyimi Fontana Női Kar és a Dunaújvárosi Vegyeskar. A kórustalálkozó elsősorban nem verseny, mivel különböző összetételű énekkarokat nem is lehet összehasonlítani, azonban van egy vándordíja, amelyet a hely és a rendezvény szelleméhez legjobban illő darab után ítél oda a zsűri.

A Mezőfalvi Női Kar gyönyörű dalokkal kényeztette a hallgatóságot

Elsőként Kristofory Valter mezőfalvi plébános köszöntötte a kórusokat, a vendégeket. Kiemelte, bármilyen nehézség adódik az életben, aki tud énekelni, abban ott van a remény. Különösen jelentős ez most itt, Isten házában – hallhattuk. A következő szónokként Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere ismertette a kórustalálkozó eddigi történetét. Milyen nagyszerű fogadtatásra és otthonra találtak a kórusok ezen a rendezvényen. A nívós program hagyományait továbbra is szeretné folytatni Mezőfalva. Különösen a hely rendkívüli akusztikai adottságai miatt és nem utolsósorban pedig a csodálatos hangzású kórusok és a zenét szerető közönség miatt is.

Márok Csaba után a házigazda Mezőfalvi Női Kar vezetője, Balogh Tímea is köszöntötte a megjelenteket, továbbá bemutatta a zsűri tagjait: Bán Balázs helyi önkormányzati képviselőt, Baricza Zsuzsanna nyugdíjas pedagógust, volt kórustagot, dr. Nemesné Tichi Ritát, a Mezőfalvi Női Kar alapító karnagyát és a zsűri elnökét Lakos Angéla korábbi mezőfalvi pedagógust, a Mezőfalvi Női Kar előző karnagyát, a Dréta Antal Kórustalálkozó megálmodóját. A hivatalos perceket követően először a nagyve­nyimi Fontana Női Kar lépett közönség elé. Azt követte a Mezőfalvi Női Kar. Végül a Dunaújvárosi Vegyeskar zárta a fellépők sorát. Amíg a zsűri meghozta döntését, addig a Petőfi Sándor Általános Iskola művészetoktatásában népi ének szakra járó tanuló, Bertalan Lajos előadását hallhattuk. A következőkben a zsűri értékelésében elhangzott, ismét nagyon nehéz volt a végső sorrend kialakítása, amelyben a karvezetők véleményére is támaszkodtak. Az idei találkozó vándordíját a Dunaújvárosi Vegyeskar őrizheti újabb egy évig. A program utáni vendégfogadáson kérdeztük Kurucz Gergőt a vegyes kar karnagyát.



– Nagyon jókor jött nekünk ez a lehetőség, hogy Mezőfalván énekelhettünk, mert most hetvenéves a vegyeskar, és a háromrészes koncertsorozatunk második állomásán két héttel ezelőtt pont egyházzenei hangversenyen vettünk részt. Ott az elmúlt 70 év nagy egyházzenei repertoárjából adtunk egy egész estés műsort. Tulajdonképpen ez most egy kicsit szerencsés volt. Mellette nagyon jól ismerjük a mezőfalvi templom akusztikáját, amit az ember igyekszik kihasználni. Tökéletesen lehet hangolni az együtteseket a különböző helyszínekre, ahogy ezen alkalommal is. Bizonyos darabok pedig még egészen más értelmet is nyernek. Például a 131. zsoltárt Farkas Ferenctől énekeltük, és ott teljesen más tempókkal tudtunk dolgozni. A visszhangnál legalább négy-öt másodperc lecsengés van, amit a következő indításnál vagy befejezésnél, mert még mindig megy a hang, figyelembe tudunk venni – avatta be lapunkat a kórusművek vezénylésének titkaiba is Kurucz Gergely.

Mezőfalván tehát ismét nagyszerű zenei élményt kínált a Dréta Antal egyházzenei kórustalálkozó.