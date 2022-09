A Dunaújvárosi Vegyeskar az idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból három fellépésből álló koncertsorozattal készül megünnepelni jubileumát. A jeles évfordulóra egy világi és egy egyházi kórusművekből összeállított hangversenyt terveztek, a harmadik alkalom úgynevezett örömkoncert lesz, amelyen Könyves Ágnes és Kurucz Gergely karnagyok a kedvenc műveiket vezénylik majd.

Természetesen a kórustagok is kapnak lehetőséget: megjelölhetik az évtizedek során énekelt művekből a három legkedvesebbet, s az összesítés során a legtöbb szavazatot kapott művek bekerülnek a műsorba. Az első koncertet május végén tartották a polgármesteri hivatal C szárnyában, a másodikat most szombaton este hat órától élvezheti a közönség az evangélikus templomban. A tervezett repertoárban Victoria, Mozart, Bárdos Lajos, Ola Gjeilo, Kocsár Miklós, Farkas Ferenc, Robert Faltus, Grieg, Bruckner és mások egyházi műveit szólaltatják meg, tehát bő 450 év egyházi kórusmuzsikájának gyöngyszemeit adják elő. Az új orgonán és zongorán régi muzsikustársuk, Baráth Bálint működik közre. A belépés díjtalan.

A harmadik, „örömkoncert” november 26-án, szombaton, 18 órakor lesz a Bartók kamaraszínházban. E fellépésen a régi karnagyok, Szegediné Tóth Ildikó és Horváth Péter is vezényelnek majd.

A kórus minősítése az évek során Hangversenykórus Cum Laude lett. Az önkormányzattól 1999-ben megkapta a Pro Cultura Intercisae díjat, és 2020-ban a kórus – kulturális örökség kategóriában – bekerült a dunaújvárosi települési értéktárba.