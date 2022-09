Új bemutatóról beszélünk, ám ez csak félig igaz, hiszen a Hamlear előadással a névjegyét hangsúlyosan letevő Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba szerzőpáros újabb darabját már előttünk is látta közönség, ugyanis ez a Bartók Kamaraszínház és a Kőszegi Várszínház közös produkciója, nyári debütálása már július elején megtörtént Kőszegen, fergeteges fogadtatással. A Budán, 1532 farsangján, öt és fél évvel a mohácsi vész után játszódó, meglehetősen szabadszájúan megszólaló produkciót Őze Áron jegyzi rendezőként. „Szívem csücske ez a darab. Akik a Hamleart látták, már tudják nagyjából mire lehet számítani, hiszen „sziporka” szerzőkről van szó, fantasztikus szövegleleményekkel, és szerintem eléggé erős szereposztásban (Vízkeleti Zsolt, Jegercsik Csaba, Ágoston Péter, Göttinger Pál, Bede-Fazekas Szabolcs, Alberti Zsófia, Fekete Linda). Én rendezőként mindent elkövettem, hogy ez a darab működőképes legyen. Egy picit szól a színházi szakmáról is, a kiszolgáltatottságáról, hogy hogy használja fel a politika. Sikerül-e ez neki, vagy nem. Ilyenformán a hatalom és a művészetek kapcsolatáról is szól. De leginkább egy farsangi játék, amiben a néző kicsit bepillanthat a kulisszák mögé, hogy a színházcsinálás hogy is néz ki.”

Őze Áron elmondta, a kőszegi színpad szakmai szempontból egy nagyon nehéz helyszín volt, hiszen egy „csapdaszínpad” volt, ami azt jelenti, hogy ha egyszer bementek a színészek a színpadra, onnan már csak hátra, a színpad mögé volt kijárat, tehát ottragadtak a szereplők, és ez a rendezőnek sok álmatlan éjszakát okozott. Az itteni díszlet (tervező: Kovács-Yvette Alida) is ezt az udvart képezte le, de itthon már könnyebb a helyzet, mert vannak járások, ahol tudnak a színészek közlekedni, így több a lehetőség is. A rendező kijelentette, a koprodukció azért is jó, mert összeadják az erőiket a színházak. Nem csak anyagilag, díszletben, jelmezben, hanem a játszó színészek személyében is. Olyan kulisszatitkot is elárult, hogy ilyenkor, ha leülnek tárgyalni, akkor mindkét fél részéről elhangoznak igények, hogy ki szerepeljen benne. Ezúttal egy perc alatt megegyeztek a játszó személyekben. Arra a kérdésre, hogy a szüzsé olvasásakor is már az jelent-e meg a fejében, amit most láthattunk a színpadon, határozott igennel válaszolt. „De nyilván más is, már nem tudok elvonatkoztatni, hiszen túl vagyunk már nagyon jó hangulatú előadásokon, Kőszegen. Most már az én eredeti elképzelésemhez képest hozzá igazodott a darab jelenlegi állapota, és ezt látom annak, ahogy én ezt elképzeltem. Nagyon képlékeny ilyen szempontból a színház. Görcsösen ragaszkodni ahhoz, amit az első percben látok – mert tényleg látom ennek a világát, ritmusát, megvalósítását, díszletét jelmezét – nem szabad, mert ehhez szó szerint mindenki hozzáteszi a magáét. Mivel élő szerzőkről van szó, természetesen ők is. Már az elején elmondtam nekik, hogy én dramaturggal dolgozom ezen a szövegen, tehát nagyon sok mindent átír a gyakorlat. Mert a színház gyakorlatának is megvan a maga igazsága, és ezeket kell tudni egyeztetni. Hol dünnyögve, hol jókedvűen elfogadják. A végeredmény ezzel a szerzőpárossal mindig örömteli volt és sikeres.”