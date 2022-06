Az Esti Harmóniák Kulturális Egyesület szervezésének köszönhetően ezek a koncertek évek óta megörvendeztetik a kultúrára vágyó közönséget Székesfehérvártól Dunaújvárosig.

Marco Bianchi Magyarországon élő olasz zongoraművész 2016-ban alapította zongoraiskoláját, illetve az Esti Harmóniák Kulturális Egyesületet, vállalva koncertek lebonyolítását a Velencei-tó partján, és oktatja azóta is töretlen lelkesedéssel a fiatal, tehetséges tanítványokat a Villetta Della Musicában.

A mester és tanítványai a gárdonyi koncert előtt Fotó: Czeglédi Andrea

A járvány okozta kényszerű szünet után különösen nagy öröm volt a rögtönzött koncertteremmé alakított családi házban újra hallani a felcsendülő csodálatos dallamokat.

Az olasz maestro és tanítványainak koncertje most is vidám színfoltja volt a ragyogó, kora nyári hétvégének. A mester maga kezdte az előadást, elvarázsolva a közönséget csodálatos játékával. A kortárs zeneszerzők művei, mint Jean Sibelius Le Sapin című szerzeménye, szinte észrevétlenül kalauzolták a jelenlevőket a romantikus komolyzene világába. Bianchi mester játékát lelkes tapssal köszönte meg a közönség.

A bevezetőnek szánt műveket követően bemutatkoztak az ifjú tanítványok. A legfiatalabb, elragadó négyéves kislány rövid játéka után sorban következtek a nagyobbak is.



A koncertet a maestro legtehetségesebb és immár zongoraművésszé nőtt tanítványa, Stoffán Apor zárta. A húsz­éves fiatalember veleszületett tehetsége és szorgalma ragyogóan kitűnt zongorajátékában. A Chopin-keringő és -mazurka hallgatása közben a néző nemcsak virtuóz előadásmódját csodálhatta meg, hanem elragadták lelkét azok az érzések is, amelyeket az ifjú tehetség a hangok szárnyain közvetített. Ez minden előadóművész álma, hiszen nem elég egy darabot tökéletesen, ám lélek nélkül eljátszani. Apornak sikerült a lelke egy darabját is a közönségnek megmutatnia. Végül Mozart D-moll fantáziája egy külön világba repítette a közönséget, mintha „Aliz csodaországában” jártunk volna…