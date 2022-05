Dunaújváros - A délutáni és az esti gálaműsort is a Diótörő Virágkeringője nyitotta, majd Kovács István görögkatolikus parókus köszöntötte a közönséget. Az intézmény lelki vezetője elmondta: „Fontos, hogy megbecsüljük és élvezzük a gyerekek első tánclépéseit, vagy a már profibb előadók látványos, tartalmas produkcióit, hiszen minden egyes aprócskának tűnő színpadi mozdulat mögött hatalmas munka és erőfeszítés van.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Szóládi Zoltán, az iskola igazgatója beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola fennállásának 40. évfordulóját ünneplő tavalyi gála után ismét egy fontos állomáshoz érkeztek, hiszen az idei tanévben már alapfokú művészeti iskolaként készülhettek az év végi előadásokra.

Az alapfokú művészeti iskola egységvezetője, Bognár Csilla e gondolatokkal vezette fel a tanulók produkcióit: „Mai gálaműsorunkban főként a művészeti iskola növendékeinek vizsgatáncai szerepelnek, mindez kiegészül az osztályok külön előadásaival. A táncon keresztül az emberi élet minden öröme, fájdalma, félelme kifejezhető a külvilág számára. A nyugati társadalmak megjelenésével a tánc némileg háttérbe szorult.

Az ember elvesztette kapcsolatát a testével és így a lelkével is. Éppen ezért napjainkban a tánc gyakorlása olyan eszköz lehet, ami lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk érzelmeinket, szembenézzünk személyiségünk rejtett titkaival, és hogy magunkat a mozdulatokon keresztül kifejezhessük. A tánc által fejlődik a tanulók mozgása, kreativitása, képzeletvilága, koncentrációs képessége, eközben pedig megtanulnak figyelni a másikra is. A Gárdonyi ezen értékekkel várja leendő elsőseit, és bocsátja útjukra a végzősöket.



A gála keretében vehette át az „Érdemes szülő” díjat Kun-Gerendás Szilvia, valamint gárdonyis emlékplakettel köszöntötték az intézmény kiváló pedagógusát, dr. Baráth­né Süki Jolán Évát. A közel kétórás gála során egy látványos és izgalmas táncos utazás szórakoztatta a lelkes nagyérdeműt. A legifjabb táncos növendékek ötletes és vidám színpadi előadásai mellett számos díjnyertes, hazai és nemzetközi seregszemlén is komoly sikert aratott produkciónak is tapsolhatott a Bartók közönsége. Az emlékezetes és megható fináléban pedig a népszerű The Greatest Show-man musical „Millió álom” című dalát énekelték el közösen a fellépők és az intézmény pedagógusai.