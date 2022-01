Dunaújváros Sétálgatva a városban, érdekes, értékes művészi alkotásokat láthatunk, bár talán sem az alkotót, sem a művet nem ismerjük pontosan. A Duna-partot díszítő szoborpark is bővelkedik ilyen kincsekben. Képünkön a Kossuth-díjas Schéner Mihály (1923–2009) Csikóhuszár című szobra látható.

A három és fél méter magas alkotás hegesztett acéllemezből készült a vasmű által támogatott acélszobrász alkotótelepen, s 1985-ben állították fel a felső-Duna-parti sétány menti szoborparkban. Az alkotó eredetileg festő és grafikus, amellett a képző- és iparművészet több ágában is kipróbálta tehetségét, szobrász, keramikus és bábtervező is volt, sőt, több könyvet is írt. Forrás: JAKD