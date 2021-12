A hetvenes évektől aztán a „sötét utcák angyalából” előtört a földön, vízen, levegőben akrobatikus mutatványokat végző született kalandor. Kis híján bennégett egy száguldó autóban, nyakon harapta egy tigris, versenyautóval bukfencezett, lógott csilláron, helikopteren, repülőgép szárnyán, áttört üvegfalat motorcsónakkal, Hongkongban pedig versenyt csinált abból, hogy ki mer messzebb menni egy 65. emeleti ablakpárkányon. Igazi sikergyáros lett az akció- és kalandfilmek műfajában. Kirobbanó tehetségével komoly rivalizálásra kényszerítette a pisztolyforgatásban és magányos zsaruskodásban verhetetlen ellenfelét, Alain Delont, aki gyermekkorának nagy részét a Fresnes börtön falain belül töltötte, és akit később a vietnámi háborúk edzettek meg, ahol többször is tűzpárbajba keveredett. Delon, aki volt újságkihordó, gyümölcsös, illetve zöldségesládákat rakodó munkás, egy ideig hentesként és mészárosként is dolgozott, mielőtt elindult a világhírnév felé vezető úton. Megannyi titok jellemzi a francia filmművészet szívtipró legendájának életét, aki „angyalarcú démonként” száguldott át szerelmeken, filmeken és lángoló szenvedélyeken. A könyvben izgalmas és mulatságos sztorikat olvashatunk a forgatásokon történt kalandokról. Tanúi lehetünk a franciák „szent szörnyetegeinek” nevezett világsztárok szerelmi életének, örökké tartó barátságaiknak és az elmaradhatatlan szakmai összecsapásoknak is.

Fotó: Bajusz György