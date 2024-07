Bár az évek során a helyszín némileg változott, ez nem csökkentette a fesztiválozók lelkesedését, hiszen évről évre sok visszatérő vendég érkezik a Velencei-tó partján megrendezett nyári fesztiválra. Az idei EFOTT, amelyet július 10. és 14. között Sukorón tartanak, az Óbudai Egyetem szervezésében valósul meg, és rendkívül sokszínű, zenei ízlésben változatos fellépőkkel büszkélkedhet. Bár a programok többsége a hivatalos nyitónapon, szerdán, azaz 10-én kezdődik, a kempingjeggyel és bérlettel rendelkező látogatók már tegnap 18 órától beléphettek a fesztivál területére az ellenőrzést követően. Az első fesztiválozók izgatottan tolták át a bőröndjeiket a biztonságiakon, majd siettek a kempingbe, hogy elfoglalják helyüket. A nagy meleg miatt a szervezők gondoskodtak hideg üdítőkről a látogatók számára, írja a feol.hu.

Az idei EFOTT számos újítással várja a látogatókat, például a 14 év alattiak szülői felügyelettel ingyen léphetnek be, valamint új jegytípust is bevezettek a nappali eseményekre. Erről részletesen itt írtunk, de fontos, hogy a visszatérő fesztiválozók is tisztában legyenek a terület felosztásában történt változásokkal, amelyeket érdemes előre megnézni a fesztivál honlapján található EFOTT térképen. Az odajutás sem olyan egyszerű, ezért ajánlott előzetesen tájékozódni.

Fotó: Bagotai Zsanett / FMH

Ami pedig a nyitónapot, azaz szerdát illeti, már számos program közül lehet válogatni: a nagyszínpadon T. Danny, VALMAR, Blahalouisiana, Carson Coma és még sok más fellépő várja a közönséget.