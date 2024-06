A Duna teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását az árhullám, több mint 600 kilométeren zajlik a védekezés. A folyó németországi és ausztriai részvízgyűjtőin az előrejelzések vasárnaptól jeleznek csapadékosabb időjárást, azonban ez a jelenlegi ár levonulását nem befolyásolja erősen.

– A helyzet most úgy alakul, hogy az előre jelzett tartománynak megfelelően Komáromtól kezdve egészen a déli határig első fokot megközelítő vagy azt akár elérő vízállások mellett tetőzik majd a Duna árhulláma – mondta szombaton Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a hu.euronews.com-nak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A dunaújvárosi vízirendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy zavartalan a helyzet, lakóingatlanok nincsenek veszélyben, és már apadással számolnak.

Dunaújvárosban magas a vízállás, de zavart sehol sem okozott. Szombaton délben 511 centiméterrel tetőzött Dunaújvárosnál a folyó, ami azt jelenti, hogy nincs készültség. Egyébként a legmagasabb vízállás a 2000-es években Dunaújvárosban 2013. június 11-én volt, akkor 755 centimétert mértek a szakemberek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Vasárnap délelőtt jártuk végig a Duna-partot és mondhatjuk, semmi rendkívüli eseményt nem láttunk. A szabadidőparkokat sem érte el a víz, több család is nyugodtan piknikezhetett és a futókat, a sportolókat sem zavarta meg semmi. Árvíz esetén a Horgász büfét, ami most Horgász Bisztróként fut, mindig el szokta önteni a Duna, és volt olyan bérlője az üzletnek, akit ez nem zavart, és akkor is nyitva tartott. Most ilyen élményben nem lehetett részünk, mert a Duna messze volt az épülettől, de még a szomszédos horgásztanyát sem öntötte el a víz.

A kemping is gond nélkül üzemelhetett, a Halászcsárda terasza, amit ugyancsak sokszor veszélyeztetett már a víz, telt házzal működött.