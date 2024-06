A dunaújvárosi Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI két második osztályos párosa, Antal Sándor – Somodi Szonja és Hoppál Vivien – Mazán Viktor 1. helyezést ért el a Böngész levelezős versenyen matematika tantárgyból a 2023/2024-es tanévben, olvashatjuk az intézmény közösségi oldalán. A folytatásban pedig ez áll:

"Tanulóink négy fordulóban versenyeztek az ország más csapataival. A négy forduló a teljes tanéven át tartott. Egy-egy fordulóhoz 8-10 oldalas matematika feladatlapot és egy-egy projektfeladatot kellett elvégezniük. A projektfeladatok együttműködést igényeltek a konyhában is a gyerekektől, amikor

például madártejet kellett főzniük vagy muffint sütniük.

Az egyes fázisokról és kész termékekről fotót kellett készíteniük, majd ezeket plakátra felragasztaniuk. A verseny nagy kitartást követelt tőlük. A két párosunk kiválóan helytállt mindvégig, mert háromszor is sikerült a maximális pontszámot megszerezniük. Negyedik alkalommal is csak egy pont veszteségük lett. Így összesített eredményként a mezőny legjobbjaiként végeztek. Gratulálunk tanulóinknak és további sikeres versenyzést kívánunk! Köszönet a szüleiknek és a felkészítő nevelőnek, Bognár Csillának is a teljes évi fáradozásáért!"