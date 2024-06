A Pentelei Nyugdíjas Klub és a Borklub 2024-ben is megrendezte a Pentele-napok keretén belül a bor-, pálinka-, füstöltáru- és süteményversenyt és az azt követő bált. Az eredményhirdetést június elsején tartották. A következőkkel lehetett nevezni: egy üveg bor, minimum 3 deciliter pálinka és minimum 20 dekagramm füstölt áru (kolbász, szalámi, sonka, szalonna). A süteményversenyre édes vagy sós süteményekből körülbelül 10 szelettel lehet nevezni.

Az eredményhirdetést a június elsején 16 órakor kezdődő bálon rendezték meg ünnepélyes keretek között, értékes jutalmakkal.

A jelentkezők füstölt árukból 23 tétellel neveztek, a pálinka és a bor 19-19, a sütemény 18 tételben érkezett a versenyre. Közhely, hogy zsűri nehéz helyzetben volt, de ebben az esetben erősen fedi a valóságot, ugyanis töredékpontok döntötték el a végeredményt, olyan magas színvonalú volt a felhozatal. Gulyás Győző a borklub képviseletében elmondta, a versenyen 9 fehér-, 10 vörösbor indult, és a zsűri arra a következtetésre jutott, hogy a vörösborok még mindig jobbak Pentelén, mint a fehérborok.

A fehérborverseny első helyezettje Supolló Tamás , a vörösboré pedig Gulyás Győző lett. Utóbbi megnyerte a sonka és a pálinka kategória fődíját is. A szalámi kategóriát Márkus József, a szalonnát Matlag Attila, a sós süteményt Szalai Tiborné nyerte, míg a különlegessütemény-verseny győztese Sebőné Hajnal Margit lett. Dunaújváros önkormányzatának felajánlásából minden negyedik helyezett is kapott ajándékot. A 38. Pentele-napok égisze alatt megtartott rendezvényen a díjakat a térség önkormányzati képviselője, Orosz Csaba adta át.