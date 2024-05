A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 4.b osztályos tanulók tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten, ahol az Országházat látogatták meg. Már az utazás, a vonat és a tömegközlekedés (mozgólépcső, metró) is nagyon izgalmas volt számukra, olvasható az intézmény közösségi oldalán közreadott élménybeszámolóban. Azt írják:

Az Országház kívülről is gyönyörű épülete elvarázsolt bennünket.

Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy a harmadik legnagyobb Parlament a világon. Belső kiépítése is ámulatba ejtett minket. A gazdagon díszített színes ablakokkal, a bordó bársonnyal borított bútorokkal, szobrokkal és a hatalmas csillárokkal és festményekkel, freskókkal nem tudtunk betelni. Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy az épületben található piros szőnyeg hossza 2 km, és az aranyozás az épületben 40 kg arany felhasználásával készült. Valamint, azt is, hogy egy bonyolult labirintusrendszer van az épület alatt.

A Szent korona és a koronázási ékszerek, melyekre két díszegyenruhás őr vigyázott, megkapó látvány volt számunkra. Szerencsénk volt az őrségváltást is látni, aminek külön örültünk.

Az Országházban megnézhettük azt az üléstermet, ahol politikusaink ülésezni szoktak. Így láthattuk miniszterelnökünk helyét, és később az iroda ajtaját is.

Fotó: Havran Zoltán/MW-archív

Az Országház a Duna- partjára épült, így végig sétálva a Duna mellett felfedeztük a Gellért-hegyet, Budai várat, a Siklót, a Halászbástyát, megnéztük a Lánchidat és átmentünk a Margit-hídon is.

A kirándulást a Margit-szigeten fejeztük be, ahol az öko-játszótér nagy tetszést aratott mindenki számára. Fárasztó, de emlékezetes, élményekben gazdag, szép nap volt. Köszönet érte Tünde néninek, és Viola néninek."