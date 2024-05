Rácalmás egyik legnagyobb forgalmú közösségi területe lett a Millenniumi Park. A játszótér és a közeli üzletek nagy forgalma miatt is indokolttá vált egy korszerű, környezetbe illő nyilvános illemhely telepítése. Az illemhely a nyár folyamán a park területén, a Helyes Imre utca- Fő utca kereszteződéshez közel kerül majd elhelyezésre. A nyilvános, akadálymentes toalett pelenkázóhelyiséggel is rendelkezik majd. Emellett természetesen továbbra is a használók rendelkezésére áll a Szociális Központ épületében található, a posta felől megközelíthető nyilvános illemhely is - közölte az önkormányzat a hivatalos közösségi oldalán.