"Az arcnélküli ember ma még jóbarát

De játszi könnyedséggel köpönyeget vált

Pecsétes papírok mögé bújik el

Minden nap egy másik álarcot visel"

Talán nem sértődnek meg az Omega együttes élő legendái, ha az "Arcnélküli ember" című számuk szövegének egy részletével jellemezzük a napjainkban még mindig regnáló politikust, Gyurcsány Ferencet. A Demokratikus Koalíció elnöke zártkörű DK-s rendezvényen ismét Dunaújvárosban, ezúttal a Juharos étteremben járt. Ám úgy tűnik a látszatra azért adni kell, mert gyakorlatilag ezzel egyidőben Pintér Tamás jobbikos polgármesterként a Rajta Újváros színeiben Orosz Csabával és Tóth Kálmánnal Újtelepen külön lakossági fórumot tartott. Ki érti ezt? Azért egy gondolat kísérlet erejéig megpróbáltuk a lehetetlent.

Nézzük valójában ki is Gyurcsány Ferenc, ki is ez az ember, akinek a megjelenése éles reakciókat vált ki. Az ellenzéki oldalon szereplő pártok között ugyanis sokszor nagyobb a verseny, mint az együttműködési hajlandóság, különös tekintettel arra, hogy aszály idején is "árad a Tisza".

Elzavarták, visszajött - mi az, hogy!

Tizenöt évvel ezelőtt párttársai és a választók is „elzavarták” Gyurcsány Ferencet a politika színpadáról, ma pedig úgy tűnik, mintha az emberek felejtenének. Okkal merül fel a kérdés, hogyan lehet egy politikailag és morálisan is megbukott politikus még mindig a közélet része? Közismert, hogy Gyurcsány Ferenc 2004-ben megpuccsolta párttársát, az MSZP-s miniszterelnököt, Medgyessy Pétert, 2006-ban pedig, az öszödi beszéd elhangzása után, mint politikus morálisan végképp megbukott. Ezután 2009-ben, mint miniszterelnök is le kellett, hogy mondjon, mert a koalíció kihátrált mögüle. Elveszítette akkori pártja az MSZP, és akkori koalíciós partnere, az SZDSZ bizalmát.

Gyurcsány Ferenc egy korábbi dunaújvárosi fórumon

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Gyurcsány Ferenc ezt követően – egyéni céljait már akkor prioritásként kezelve – megbontotta az MSZP egységét, először csak külön platformot gründolva ezen belül, majd 2011-ben külön pártot létrehozva, amely felesége – a kommunizmus legsötétebb korszakához köthető Apró család sarjaként megismert - Dobrev Klára nevének kezdőbetűire hajazva DK-ként, azaz Demokratikus Koalícióként lett bejegyezve. Már a másfél évtizeddel ezelőtti folyamatokban

Gyurcsány gyakorlatilag saját politikai céljainak elérése érdekében lenullázta az MSZP-t, annak választóit elbizonytalanította, és ezzel meg is kezdte a többi ellenzéki párt súlytalanná tételét.

Okkal merül fel a kérdés, hogyan lehet benne megbízni, ha saját anyapártját is átverte?

Eközben e kis írásunk alanya gazdasági vonalon sem tétlenkedett. A vagyonosodását firtató kérdésre Gyurcsány egyébként még 2003- ban, az Országgyűlésben válaszolt: „Ha azt kérdezik, hogy én tisztességesen boldogultam-e, azt mondom mi az, hogy nagyon is!"

Ezt azért döntsék el Önök, hogy valóban így van-e!

Mindenképp a hatalomban maradni

Napjainkban Gyurcsány Ferenc megosztó személyiség, az elemzők szerint van felette egy úgynevezett üvegplafon. Ez azt jelenti, hogy országos átlagban legfeljebb 10-15%-os támogatottságot jelent pártja és az ő számára, ennél feljebb nem tud menni, különösen a politika palettán a közelmúltban megjelent Tisza Párttal a nyakában. Gyurcsány ahhoz, hogy tartani tudja a népszerűségét, a DK a vezetőjében csalódott szavazók helyett jobbról próbál meg támogatókat szerezni. Igaz most emberére talált a jobb és baloldalt is erősen kritizáló Magyar Péter személyében. Nem is tetszik ez a balliberális oldalra „érkezett” szerencsevadász koalíció tagjainak, hiszen jól látható, hogy

az ellenzéki összefogásban számos párt és politikus nyilatkozott már arról, hogy nem szeretne Gyurcsánnyal egy listán indulni, nem szeretne politikai közösséget vállalni vele. Ez Dunaújvárosban azonban nem így van, mert ma már a hatalomért mindenre képesek.

Az Európai Parlamenti választásokon a Jobbik külön indul a DK-MSZP-PM-s koalíciótól. A jobbikos Pintér Tamás Dunaújvárosban a Rajta Újváros Egyesület „ernyőszervezetében” kampányol.

Érdekes ez napjainkra vetítve, hiszen Dunaújvárosban is a DK, az MSZP és PM együtt indul az Európa Parlamenti választáson a Jobbik nélkül, míg az önkormányzati választáson a Kunhalmi, Dobrev és Karácsony hármast promózó plakátok melletti helyi plakátotokon ott díszeleg a jobbikos Pintér Tamás, Dunaújváros jelenlegi polgármestere is a Rajta Újváros köntösébe bújtatott DK-MSZP- PM - Momentum - LMP - vel közösen. Minderről azonban a választókat elfelejtették tájékoztatni, azaz a dk-s, mszp-s, pm-s, lmp-s, momentumos, jobbikos pártlogókat lehagyták a Rajta Újváros plakátjairól. Biztos nem véletlenül, hiszen a Jobbikot önállóan csak 1 százalékon mérik. A hasonló "népszerűséggel" bíró PM-ből Szabó Zsolt, jelenlegi alpolgármester már idejében átállt a DK-ba, a Momentumot sem "látni", igaz nem is kerestük.

Gyalázkodó újvárosi szövetségesek

Dunaújvárosban a jelenlegi jobbikos polgármester elég mélyről indulva tett gyalázkodó kijelentéseket korábban Gyurcsányra, érvényt szerezve annak a narratívának, hogy a Jobbik még korábban Gyurcsány leváltására fókuszált. Úgy tűnik azonban Gyurcsány ebből is előnyt kovácsolt, hiszen a helyi jobbikosok ma már valójában az ő kottájából játszanak. Ne felejtsük azt, hogy

Pintérnek épp a DK oldalvizén „befutva” sikerülhetett a 2019-es önkormányzati választásokon jobbikosként városunk polgármesterévé válnia.

Gyurcsány "sokat tett városunkért" is, amikor a vasműt eladta. Összességében ezzel Dunaújváros strukturális nehézségeinek növeléséhez is hozzájárult. Nem véletlen, hogy anno a Jobbik Gyurcsány ellenében jött létre. De mit csináljon most egy jobbikos politikus, aki tudja, hogy mandátumát és települése baját is Gyurcsánynak köszönheti?”

Gyurcsány magához emelte a Jobbikot

Pedig egykor a Jobbik volt az egyik olyan párt, amelyik markánsan elhatárolódott Gyurcsány Ferenctől. Ha visszapörgetjük az idő kerekét, akkor azt láthatjuk, hogy a Jobbik, mint párt 2003-ban Gyurcsány ellenében született meg. A 2009-es áttörésük és a 2010-es parlamenti választásokon a Jobbik sikere annak köszönhető, hogy 2009-ig Gyurcsány Ferenc volt kormányon és ekkor olyan társadalmi válság alakult ki, amelyen a Jobbik meg tudott erősödni. Ma viszont az látható, hogy a Jobbik is az egykori kommunista, mára balliberális pártok között kötött ki. Okkal merül fel a kérdés, hogyan lehet közeledni ahhoz a politikushoz, ahhoz az ideológiához, amelyet elítéltek és amivel folyamatosan szembe álltak országos szinten és Dunaújvárosban is? Még akkor is, ha látszat csal, hiszen az önkormányzati választásokon a hatalomban maradásért együtt indulnak a DK-val is.

Nagy kérdés, hol van az a határ, ami a Jobbikon belüli, vagy a Jobbik – DK frigy kapcsán látható és „láthatatlan” határvonalát képezi, és persze mit szólnak ehhez az ellenzéki pártok választói. Ezek az ellenzéki pártok ugyanis egymással is versenyt futnak a legerősebb ellenzéki párt címéért, új szereplőkkel a fedélzeten.