"A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert, szimbolikus kelléke.” - kezdte az intézményi eseménnyel kapcsolatos tájékoztatóját Lóki-Takács Brigitta a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola közösségi oldalán.

Fotó: Kossuth iskola Facebook

Hozzátéve:

A májusfa hagyománya az egyik legszebb régi népszokások egyike, amellyel elsősorban a természet megújulását, virágba borulását ünnepelték a húsvét utáni, pünkösdi időszakban. Európa-szerte az udvarlás szimbóluma és eszköze is volt.

Fotó: Kossuth-iskola Facebook

A májusfa eredete valószínűleg a kereszténységet megelőző korokba nyúlik vissza. Legkorábbi magyarországi írásos emléke 1502-ből származik.

Magyarországon a legtöbb helyen május elsején állítottak májusfát, de az északi és nyugati területeken pünkösdkor is szokás volt, Székelyföldön pedig húsvétkor is állítottak, ez a hajnalfa.

A díszítéshez színes papírszalagokat, zsebkendőket, virágokat használtak, ezt tájegységenként különböző ajándékokkal is kiegészítették. (forrás: internet)

Sok helyen ma is őrzik a májusfa állítás szokását, amit idén a nagyvenyimi Kossuth iskolában is felelevenítettek a gyerekekkel. A délelőtt folyamán a 2.a és 2.b osztály, délután pedig a napközisek díszítettek. A fiúk nagy lelkesedéssel kötötték a színes szalagokat a fákra, a lányok pedig nagy izgalommal és örömmel fogadták a kedvességet, segítettek a szalagok kötözésében is.