2016-ban felismerték, hogy a Horgásztanya megérett a felújításra, és elhatározták, hogy meg is valósítják. Ennek első lépése volt, hogy iszaptalanítani kellett a területet. Ez megtörtént 2017-ben, a Malátagyári pilonoktól végig. Innentől már lehetett érdemben gondolkodni a horgász- és vízi turizmus fejlesztésében. A DSHE minden évben tett félre egy összeget, megpróbáltak gyűjtögetni erre a célra. Így valósulhatott meg, hogy elkezdődhetett az 1968-ban épült Horgásztanya rekonstrukciója. Ennek keretében tetőhéjazat csere, nyílászáró csere, épületszigetelés és épületgépészeti felújítások valósultak meg.

Fotó: Laczkó Izabella

A következő nagy lépés a horgászok, szponzorok és szimpatizánsok támogatásával jött létre, elkészült a harmadik stég. A lépcsőket a Ferrobeton adta a lépcsőket, a Dunagép segített beemelni a helyére a a Steel Trend Kft. és Széles Balázs segítségével megépített stéget. Az egyesület tagjai nagyon boldogok voltak, de tisztában voltak vele, hogy az infrastruktúra többi része messze nincs a megfelelő színvonalon. Időközben megépült az aszfaltozott út, kerékpárút is a Horgásztanya előtt, hétfő reggel pedig megkezdődtek a területrendezési munkálatok is a Horgásztanya környezetében. Újabb segítőket, szponzorokat kutattak fel, akik segítségével – várhatóan beleférve a 20 millió forintos keretbe – szeretnék megújítani személyi bejárót, az épület előtti részt és az egész gépkocsiparkolót. Ezek szürke betontérkő burkolatot kapnak, amelyben piros kővel jelölik ki a parkolóhelyeket, illetve a bográcsozó helyét. Hogy ne rideg betontenger legyen, ezért szeretnének az épület előtt magas ágyásokat létrehozni. Ennek megvalósításához tárgyalásban vannak a Kavics-Ker Kft.-vel és a Beton-Plusz Kft.-vel, hogy vállalják a 4-5 magas ágyás költségét. Pihenőpadokat is vásároltak, hogy a családtagok, hozzátartozók, barátok, amíg várják a Dunáról beérkező horgászokat, le tudjanak ülni. Szándékukban van három darab napelemes, mozgásérzékelős, alkonyatkapcsolós kandelábert is kihelyezni, hogy sötétedés után se kelljen botorkálni.

Fotó: Laczkó Izabella

A következő nagy lépés a nagy stég rekonstrukciója lesz, amelynek során alkalmassá teszik arra is, hogy az összekötő híddal együtt mozogjon, de ehhez mindkét oldalon egy-egy oszlopot be kell építeniük, amire felkerülhet a „racsnis vonszoló”, ami segíti a stég mozgását. Ezt is a mostani munkálatokkal együtt kell elvégezni. A szerződés szerint a munkákat június 6-ára fejezik, be, de ígéreteik szerint a valós időpont ennél hamarabb lesz. Akkor egy átadási ünnepségen köszönik majd meg mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ehhez. A beruházás teljes egészében az egyesület saját erejéből valósul meg, a támogatóktól vagy anyagot, vagy munkát kaptak. A kivitelező cég például hozzájárult, hogy nem tőle vásárolják az alapanyagokat. Közülük kiemelkedik a Márton Zoltán vezette Kemiker Kft., aki nagyon nyomott áron biztosította a szükséges anyagokat. Óriási összefogás keretében valósulhatott meg tehát ez a beruházás.