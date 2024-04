A tavalyi évet pénzügyileg pozitív eredménnyel zárta a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, azonban ennél is fontosabb eleme a sikeres évnek, hogy bővült a tevékenységi kör, és ez az idei évben is kedvező fejleményekkel gyarapodik.

Az MKIK-től kapott pótlólagos forrás pályázati formában támogatta a városi kamara által megjelölt szolgáltatásbővítéseket – ismertette Hegyiné Tóth Noémi titkár az elmúlt évi beszámolóhoz kapcsolódó prezentációjában. Ennek keretében tavaly megvalósult egy felmérés, mely során több mint hatezer főt foglalkoztató, kis-, közepes, és nagyvállalkozást kérdeztek meg tevékenységükkel, külpiaci kapcsolataikkal, kihívásaikkal, fejlesztési igényeikkel kapcsolatban. A felmérés a kamarai szolgáltatások bővítéséhez, a továbblépéshez szolgáltat információkat, háttéradatokat. (A felmérés elemzését, összefoglalóját a dkik.hu/felmeres címről töltheti le!)

A kamarai szolgáltatásbővítési program idén kiegészült a MKIK által indított vállalkozásfejlesztési programmal, melynek helyi igényekhez igazodó elemei szintén központi forrásból valósulnak meg. A két program keretében több új lehetőség indulhatott/indul. Kezdő vállalkozások tájékoztató fórumából már két sikeres eseményen vannak túl. Elindították a tanácsadást a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésére. Együttműködés indult az önkormányzat BiodiverCity projektjével. Bővítik a kamara tevékenységét a külpiaci kapcsolatok elősegítése terén. Digitális Trend Klub alakult, április 18-án lesz a Női Vállalkozói Klub alakuló ülése, és ezeken túl is számos, vállalkozások fejlődését segítő rendezvény szervezését készítik elő.

A vasmű önkéntes tagdíjának kiesése komoly érvágást jelentett. Emellett a szakképzési feladatokhoz kapcsolódó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a kormányzat közötti megállapodás alapján kötött közreműködői szerződés szerint érkező támogatások jelentősen csökkentek 2023-ban, és ez így van idén is. Furcsának tartja a kifejezést hozzászólása szerint Szaló-Pál László, az ellenőrző bizottság elnöke, hiszen „támogatást” az kap, aki bajban van. Ezekért a pénzekért azonban a kamara jogszabályban rögzített szolgáltatásokat nyújt a vállalkozások számára, fontos feladatokat lát el, melyhez forrást a szaktárca biztosít.

Továbbra is növekszik az igény a Széchenyi Kártya Program termékei iránt, erről is részletesen beszélt Hegyiné Tóth Noémi az előadásában. A helyi nagyvállalkozások harmadik országba történő szállításaihoz kötődő származási igazolások iránti igény is nőtt. A gazdasági környezetet, a helyi vállalkozások adatait elemezve a titkár kiemelte, Fejér vármegye TOP 100 vállalkozását a vármegyék között a negyedik legnagyobb összárbevétel jellemzi. A város és környezetében működő TOP100+100 cégek a vármegyében 13 százalékot képviselnek árbevételük alapján, ugyanakkor adózott eredmény tekintetében már 35 százalékot. Tehát erősek a helyi gazdaság nagyvállalkozásai, a kamara elkötelezett, hogy saját eszközeivel, melyek ebben az évben is bővülnek, segítse a kisebb vállalkozások erősödését is.

Az idén választásra, tisztújításra készülő kamara várhatóan 2024-re is tartalmas, eredményes évként tekinthet majd vissza jövőre.