Évről évre már sokadszorra találkozhatunk a tavaszi kerti munkák idején az Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület aktivistáival és a hozzájuk társuló önkéntesekkel. A nagyvenyimi Szent Bernát Arborétumra méltán lehetnek büszkék a településen élők, hiszen

híresen szép természeti környezet nyújt tartalmas és nem utolsó sorban egészséges felüdülést,

kikapcsolódást a túrázóknak, természetkedvelőknek. Az arborétum azonban nem csak a kikapcsolódásra ad alkalmat, de sok munkát is kíván, hogy mindig ilyen szép lehessen.

Fotó: Horváth László

Erről pedig az Erdőjárók gondoskodnak, ahogy minden évben és most szombat délelőtt is teszik ezt. Németh László a munkák fő szervezője ottjártunkkor elmondta, hogy 2008-ban az alapszabályunkba belefoglalták, hogy segítenek a park fenntartásában. Tehát alapból ilyenek az erdőjárók, hogy nem csak túráznak, de dolgoznak is a természet a környezet megtartásáért. Megpróbálják egy évben legalább kétszer, tavasszal és ősszel rendbe tenni a területet.

Aki ráér és fontosnak tartja, az eljön.

Jelenleg is közel húszan, férfiak, nők vegyesen szorgoskodnak a fák, bokrok mentén. Metszés, a gyorsan terebélyesedő borostyán nyírása a fák, a járdaszegélyek mellett adja most a legtöbb tennivalót. Mellette az elhalt növényi részeket is összeszedik és a megfelelő helyre deponálják. A megszokott feladatokkal párhuzamosan új növényeket is telepítenek, például az emlékműnél. Előtte leszedték róla a murvát. A munkákat délig tervezik és egy közös pizza partival fejezik be a napot.

Fotó: Horváth László

Szerencsére nem először tudósíthattunk a példás összefogásról és remélhetőleg a következő években is hasonló aktivitással teszik szebbé környezetünket, valamint az arborétumot