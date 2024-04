Színes kiadvány landolt a minap a postaládákban Dunaújváros szerte. Igényes papírra nyomtatott példány, amelynek kiadója Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. - olvashatjuk a dunaonline-on.

Nyilván nem minket szeretnek annyira, hogy tájékoztatásunk céljából ellássanak bennünket egy ilyen füzettel, - írja a portál, szóval okkal feltételezhetjük, hogy nem csak mi kaptunk belőle. Még az is lehet, hogy minden háztartásba igyekeznek ezt eljuttatni. Megismételjük: a felelős kiadó nem más, mint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Véleményünk szerint ebből az következik, hogy az előállítási költség is a város önkormányzatának kasszájából került ki. Persze lehet azt mondani, hogy városmarketing, de szerintünk ez csak akkor áll meg, ha városhatáron túli partnereknek is osztogatnak belőle, azaz főleg nekik, hiszen aki itt él, az látja mi történt az elmúlt években és mi nem. Erős a gyanúnk, hogy az a kiadvány inkább kampánycélokat szolgál, ami, ha így van azért gáz, mert önkormányzati pénzből valósul meg. Kisebb lenne a gondunk ezzel, ha a jelenlegi városvezetés uralma idejének minden eddigi tavaszán amolyan kalendáriumként adott volna egy ilyen füzetet a városlakóknak. De nem így történt, így nem tudunk mást feltételezni, mint hogy ezzel a közelgő önkormányzati választás saját oldali kampányát erősítik, azaz kívánják erősíteni.

Sokkal elegánsabb lett volna, ha saját egyesületük bukszájából fizetik és ezt fel is tüntetik a kiadványon, bár véleményünk szerint akkor sokkal több landolt volna belőle a kukában, mint így, bár pontos információink nincsenek arról, hogy csak mi olvastuk el a városban, vagy rajtunk kívül esetleg mások is így tettek.