Bel- és külterületen is több helyen javítják az utakat. A közeli napokban kátyúzás nehezítette a napközbeni közlekedést a település utcáin. A külterületi Szőlőhegyen pedig útgyaluval egyengették a földes, salakos, köves utcákat. A munkálatokra több millió forintot költ a község önkormányzata – tájékoztatta lapunkat Márok Csaba polgármester. Igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni az adott költségvetési keretből és a lehetőségekből.

Szőlőhegyen a polgárőrség segítette a gép közlekedését

Fotó: Horváth László

– A külterületen gréderezéssel egyengetik a gödröket. Minden helyen kétszer megy végig a gép. A helyi polgárőrök segítették a gép haladását. A munka nagy szervezést igényelt, főleg a gépigény. Sajnos nagyon gyorsan tönkre is mennek ezek az utak, mert hamar kijárják. A nagy gép után még nincs vége, mert körbejártuk a területet és a kisebb gépigényű javításokat is felmértük. Minden évben megtesszük a lehetőségeinkhez mért javításokat. A belterületen is útjavítást láthattak a lakók. Itt a felmért helyeken a kátyúzást végezték el a szakemberek. A legújabb helyszínen a Semmelweis utcában forgalomeltereléssel felújítás folyik. Itt a csapadékvíz elvezetésének évtizedes problémáját és vele együtt az útburkolat megújítását tűztük ki célul. Jelenleg a bölcsőde felőli útpálya megemelése és ezáltal a víz átterelése a túloldalra ad feladatot az építőknek. A tervek szerint egyik oldalon lesz a járda, a másik oldalon pedig az árok. A betonos résztől a temetőig teljesen új aszfaltburkolatot kap a Semmelweis utca – hallottuk Mezőfalva polgármesterétől.

A Semmelweis utcában félpályás forgalomterelésre kell számítani a munkák idején

Fotó: Horváth László

Amit még jó tudni, az utóbbi helyszínen a munkálatok idején forgalomterelésre számíthatnak a közlekedők.