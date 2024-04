Fazekas Istvánné férfiszabó Sztálinvárosban született 1957-ben. Az általános iskola elvégzése után a Vörös Október Férfiruhagyárban kezdett el dolgozni. Itt szerezte meg – munkavégzés mellett – a férfiszabói szakmunkás képesítést. 1974-ben ment férjhez, a Kőműves utcában élnek, két szeretett, tehetséges lánya van: Anita és Zsanett, illetve három unokával büszkélkedik.

Vállalkozók mellett bővítette, tökéletesítette szakmai tudását, 1980-tól vált gyerekruhák és felnőttruhák szakavatott készítőjévé. Egyéni vállalkozóként 2005 óta dolgozik, Dózsa György úti műhelyében megfordulnak fiatalok, idősek, nők, férfiak, több generáció adta át már egymásnak, hogy átalakítással, javítással, méretre varrással érdemes megkeresni Fazekas Istvánnét. Egyéni óhajoknak megfelelően is elkészíti a vágyott ruhadarabot. Nagyobb megrendeléseknek is eleget tett, sok éven keresztül ő készítette például a gimnázium, illetve a pentelei nyugdíjasok énekkarának fellépő ruháit, vagy a főiskolások selmeci hagyományokhoz igazodó felöltőit. Nagyobb munkákat már nem vállal el, 2012-ben nyugdíjba vonult, de a vállalkozást nem hagyta abba, mindaddig akarja csinálni, amíg egészsége engedi.

Kovács Gyula autószerelő mester igazi lokálpatrióta: itt született, mindmáig városunkban él. A hetvenes években tanulta ki az autószerelő mesterséget, majd érettségi vizsgát tett, és Székesfehérváron technikus végzettséget szerzett. Első munkahelyétől kezdve mindvégig a szakmájában dolgozott. Először a Dunai Vasmű járműjavító részlegénél, aztán 1987-ben kiváltotta az ipart, azóta egyéni vállalkozóként tevékenykedik. 1985-ben letette a mestervizsgát, nemrégiben büszkén vehette át a kamarától az „Aranykoszorús mester” címet.

Nemcsak tanult, tanított is, több mint tíz szakmunkástanulóval sajátíttatta el a szakmát, autószerelő műhelye a gyakorlati szakmai vizsga színhelye is hosszú évek óta, ő maga pedig vizsgabizottsági tag. Első műhelye a Volán telepi garázssoron volt, jelenlegi jól felszerelt telephelye nem messze attól, a Budai Nagy Antal úton található.

Szép családdal büszkélkedhet, négy fia és egy lánya van, fiai közül ketten az autószerelő szakmát választották hivatásul, így lesz kinek átadni a szakmai örökséget. A mester szabad idejében egy másfajta járműhöz köthető hobbinak hódol: barátaival hajót bérel, csodálatos tájakon járt már. A magas szakmai színvonalon, jól végzett munka után ez a megérdemelt pihenés számára.

Lakatos Terézia cipőgyártó Sztálinvárosban született 1961-ben. Szülői foglalkozás adta iránymutatással a Makarenkó Szakmunkásképző Intézetben kezdte el cipőgyártó szakmunkás tanulmányait. 1985-ben ment férjhez, majd megszülettek Sarolta és Dóra lányai. Nagyon szereti őket, családjaikat, két unokáját.

A Vegyesipari Vállalat cipőgyárában 1978-ban kezdte szakmai munkáját. Vállalkozását 1991-ben esernyőjavítással indította, majd 2001-től cipők és táskák javításával, patentírozásával egészítette ki. Az esernyők javításával már jó ideje felhagyott. Azonban a cipők, táskák esetében a jobb, kedveltebb daraboktól, ha megéri a javíttatás, nem szívesen válnak meg a tulajdonosok. Felkeresik Lakatos Terézia Dózsa György úti üzletét, gyermekeiknek, unokáiknak adják tovább a műhelyben szerzett jó tapasztalatokat. 2018-ban nyugdíjba vonult, de munkáját nem fejezte be.

Szereti szakmáját, gyakran vállal – a vevői igények kielégítésére – olyan innovatív munkákat, melyeket más, hasonló szakmaterületű vállalkozók nem tudnak megoldani. Műhelyében már élezést, kulcsmásolást is meg lehet rendelni. A szíve közepében azonban ma is eredeti szakmája kap helyet. Aggódik, hogy generációjukkal hal majd ki a cipész szakma, pedig lenne rá kereslet.