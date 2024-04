Lapunk stílszerűen a lányok munkahelyén, azaz az uszodában adta át az oklevelet és a hozzá járó kupát szerdán kora este a DFVE teljes felnőttcsapatának jelenlétében. Mint a rövid méltatásban elhangzott, az ilyen szavazások sokszor a szimpátián, a nagyobb szurkolói körön dőlnek el, mintsem a számszerű eredmények alapján. Azonban ennek a két kategóriának a győztese alaposan kitett magáért utóbbiak tekintetében is.

Női vízilabdázóink azok, akik évek óta megmutatják, a papírforma, és legyőzhetetlen ellenfél számukra nem létezik. Tavaly bejutottak a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, a bajnokságban ezüst-, a Magyar Kupában bronzérmet szereztek.

2023-ban végül ők nyerték a női csapat kategóriát – jelölt volt még az Angels NJSE, a DKSE tornacsapata, és a DKKA – egyéniben pedig a szövetség által is az év játékosának választott Garda Krisztina lett az első a veretes mezőnyben.

A csapat nevében Dobi Dorina vette át a díjat Gallai Péter sportszerkesztőtől

Fotó: Laczkó Izabella

– Elsőként gratulálok minden jelöltnek, hiszen mindenki letett valamit az asztalra, akár a hazai, akár a nemzetközi porondon, de a munka, iskola mellett sportolóknak is jár az elismerés. Tavaly is jelöltek voltunk, s akkor nem nyertünk. Nem voltam boldog, de attól függetlenül örültem annak, hogy akkor egy amatőr csapat lett az első. Mindig azt mondom, nem lesz mindenkiből élversenyző, de a játék szeretete, az egészséges életmód miatt fontos a mozgás. S ezáltal nem mindegy, milyen példát látnak otthon a gyerekek, az, hogy miként nő fel a következő generáció, nagyban a szülőkön is múlik.

Egy ilyen elismerés, ami nem a szakmától érkezik, a maga nemében szintén nagyon fontos és megtiszteltetés, örülünk neki. A tavalyi évünk nagyon jól sikerült, de mégis, ezzel a díjjal nem csak a munkánkat ismerik el az emberek, hanem igenis egy szimpatikus csapatnak tartanak minket, amire mindig is törekedtünk.

– Ez már csak a klubnál lévő sok-sok gyerek miatt is fontos – kezdte Garda Krisztina a saját és a csapat nevében nyilatkozva, megköszönve mindenkinek a voksát.

Megjegyezte, a női egyéni kategória igen erős volt – rajta kívül Kovács Zsófia, Czifra Lili, Szellák Szabina, Nyikos Veronika volt a jelölt –, s olyan emberek is vannak közöttük, akik eredendően ide, vagy a környékre valósiak.

– Én csak félig vagyok az, tizenegy éve játszom Dunaújvárosban. Sosem szoktam azon gondolkodni, a teljesítményem milyen egyéni díjjal járhat, csak teszem a dolgom, amit szeretek, vízilabdázok, segítem a csapatomat. Bízva abban, ezzel jó eredményeket tudunk elérni. Nyilván, jól esik és örülök, hogy az együttes munkája mellett az enyémet is elismerték lapuk szavazói, ezek szerint még szimpatikus is vagyok. Vannak relikviáim, érmeim bőven, de egyéni díjból azért nincs olyan sok, így biztosan ez is oda kerül a polcra.

Garda Krisztina

Fotó: Laczkó Izabella

Egyébként csapatszinten egy ilyen címből is lehet erőt meríteni, amikor rosszabb napok vannak. Mert ez a közönségdíj is bizonyítja, hogy ott állnak mögöttünk az emberek és miattunk jönnek ki szurkolni az uszodába.

– Ez pedig nemcsak a hangulat miatt fontos, hanem mozgósítani tudjunk minden tartalék erőforrásunkat. S az ebben a csapatban nem fordulhat elő, hogy ne sportemberként álljunk hozzá egyetlen feladathoz sem.

Szokták volt mondani, a címvédés mindig nehezebb, de igyekeznek 2024-ben is rászolgálni a szavazók bizalmára.

– A szezon elejére gyengültünk, de bízom benne, a bajnokságban tudunk meglepetést okozni, a papírformát borítani. Amiből ugye az utóbbi években szállítottunk jópárat.

Most ezt a serleget fogom a kezemben, de az a cél, mint mindig, hogy a bajnoki kupával is megtehessem.

– Soha nem jósolgatok, de győzni szeretnénk. A Fradi ellen vívjuk az elődöntőt, nagyon erős csapat, de bízom benne, borsot tudunk törni az orruk alá. S ha nem sikerül, akkor is még játszhatunk éremért, amit meg szeretnénk szerezni. Ám még ez messze van, most szombaton az alapszakasz zárásán Szegeden vár ránk egy fontos meccs, amit meg kell nyerni.