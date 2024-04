Ilyenkor, a nagyobb ünnepek után lépten-nyomon találkozhatunk különböző gasztró tippekkel, hogy mit készítsünk a maradék ünnepi menüből. Tuti receptek garmadája nyújt segítséget abban, hogy ne legyen unalmas még napok múlva se a drága étel. Nem tudom ki, hogy van vele, de minket ez a veszély soha nem fenyegetett! Valamilyen rejtélyes okból kifolyólag nálunk mindig, minden elfogy! Pedig mivel nem kicsi a család a mennyiséget is ehhez alakítjuk és szeretjük megadni mindennek a módját. Bár az is igaz, hogy a tábla csokit sem szoktuk néhány kocka után vissza csomagolni és a hűtő melyére rejteni! Mondjuk meg is látszik rajtunk, viszont a szél biztosan nem fog elfújni egyikünket sem!