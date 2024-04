A jelentkezők létszámáról, a tapasztalatokról elsőként Gyenes Józsefnét, a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét kérdeztük. Mint mondta, ezúttal 283 kisgyermek felvételét kérték a tíz tagóvoda valamelyikébe. Hétfőn egy vezetői értekezletet tartanak, ott fogják a jelentkezési helyek és a csoportlétszámok függvényében elosztani az újonnan érkezőket (a jelentkezésnél három tagóvodát kellett megjelölniük a szülőknek). Gyenes Józsefné elmondta, az már most látszik, hogy nem lesz szükség csoportok bezárása, sőt, lehet, hogy még egy csoportot el kell indítani, ugyanis egyre több az SNI-s gyermek (akiket háromszoros szorzó szerint kell figyelembe venni). Az óvodavezető elmondta, szeretnének lazítani a csoportlétszámokon, átlagosan 20-21 főre csökkenteni, hogy kényelmesen elférjenek, és hatékonyabban végezhessék a fejlesztő-nevelő óvodapedagógiai munkát.

A felvételizők számát tekintve, idén a Csillagvirág, az Eszterlánc, az Aranyalma és a Margaréta volt a legnépszerűbb, ez azt is mutatja, hogy a Belvárosból volt a legtöbb jelentkező. Érdekességként, tavaly pont ebben a városrészben volt a legkevesebb felvételis, a legtöbb pedig a Béke városvárosrészben. Idén viszont megcsappant a létszám a Békében (de ettől függetlenül itt is elindulnak a csoportok). Ugyancsak kevés volt a jelentkező a Római városrészi tagóvodában, de ennek oka inkább abban keresendő, hogy a városrészben működő Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is felvételt hirdetett. Ennek az intézménynek már most is van egy ovis csoportja, amely ebben a nevelési évben még a Duna-parti Tagóvodában tölti mindennapjait ideiglenesen. Ahogy arról már beszámoltunk, az iskola a Római körúti épületegyüttesének egyik szárnyát teljesen felújította az óvodai egységük számára, szeptembertől pedig már minden óvodásuk itt fog székelni. Mint azt Szóládi Zoltán, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, az áprilisi beiratkozás során 32 gyermek felvételét kérték óvodájukba. A jelenlegi ovisaik közül nyolcan megkezdik az iskolát szeptemberben, így jelen állás szerint mintegy negyven apróságuk lesz (két vegyes csoportba osztva) a következő nevelési évben.