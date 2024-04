A gimi részletezte, hogy a tizenkét döntős versenyzőt, a felkészítő tanárokat és a vendégeket prof. dr. Zupkó István dékán köszöntötte, aki beszédében méltatta a tanulók vállalkozó szellemét és külön megköszönte a felkészítő tanárok munkáját. A versenyzők ezután megkezdték a három szakaszból álló megmérettetést. A félórás teszt mellett laboratóriumi feladat keretében szénhidrátokat azonosítottak a diákok. Ezen felül előadás keretében tudományos igényességgel fejtettek ki egy-egy előre kiadott témát. Marci a 2024-es év gyógynövényének, a borsmenta témájában készült fel.

Forrás: Az iskola Facebook oldala

Az egyetemi oktatókból álló zsűri a szakmai tartalom és az előadásmód mellett a versenyzők vitakészségét is mérte. Az izgalmas versenyfordulók után egy kis szegedi programmal kedveskedtek a szervezők, amíg tartott az eredmények összesítése. Marci nagyon szépen szerepelt és országosan a hetedik helyen végzett, megszerezve ezzel az egyetem által felajánlott 50 felvételi pontot is. Attól is jelentős a széchenyis diák teljesítménye, akit Garamszeginé Szücs Ildikó pedagógus készített fel a versenyre, mert csak egy tizenegyedikes diák végzett előtte, a többiek mind tizenkettedik évfolyamos tanulók voltak.