Kővágóné Kőkuti Eszter, Bak Róbert József, valamint Varga Éva családtagjai: fia, Salpauer Ádám, és élettársa, Peczen Antal

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az ülés elején átadták a Dunaújváros Közbiztonságáért díjakat. Ezt az elismerést idén Kővágóné Kőkuti Eszter tűzoltó főhadnagy, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt főelőadója és Bak Róbert József rendőr főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának csoportparancsnoka vehette át, valamint a januárban tragikus hirtelenséggel elhunyt Varga Éva, a Pannon Polgárőrség titkára részére posztumusz adományozta a díjat a testület.

A díjazottak tiszteletére pohárköszöntőt tartottak a közgyűlési terem előtt, majd ezt követően megkezdték a döntéshozói munkát. A nyílt ülésen az eredetileg tervezett napirendek mellé felvettek még öt sürgősségi indítványt a megtárgyalandók sorába.

Rendkívüli és tervezett munka a szünetben

A Dózsa György Általános Iskola főzőkonyhájának bejárata melletti falnál a szennyvíz kifolyt az utcára. Az önkormányzat vagyonkezelő cége, a DVG Zrt. feltárta a szennyvízvezetéket, és azt állapította meg, hogy a csőalagút megtelt szennyvízzel, a csatlakozások elváltak. A szennyvizet kiszivattyúzták, cserélték a főágvezetéket, és a burkolatot ideiglenesen helyreállították. Mint azt a napirendi előterjesztésben írták, a nyári szünetben folytatni kell az épületgépészeti vezetékek feltárását, illetve szükség van a teljes villamoshálózat felújítására is. Ezekre a munkákra 20 millió forintos keretösszeget biztosítanak a DVG-nek. A napirend kitért arra is, hogy a konyhát üzemeltető Hungast Kft. fejlesztési tervében szerepel az étterem és a tálaló rész felújítása, továbbá a berendezések cseréje is, amelyet szintén a nyári szünetre időzítenek.

2017-ben díjat is kaptunk a Virágos Magyarország pályázaton

A testület arról is döntött, hogy indulni kíván a Virágos Magyarország 2024 elnevezésű pályázaton (erre ingyenes a regisztráció és nincs részvételi díj sem). A Magyar Turisztikai Ügynökség és az akció szervező bizottsága által meghirdetett program nem ismeretlen városunk számára, hiszen 2017-ben neveztünk rá első alkalommal. A zsűri tagjai személyesen is ellátogattak hozzánk, megtekintették a zöldterületeket, és a látottak alapján nekünk ítélték meg a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség díját. Rácalmás egyébként sorra zsebeli be az elismeréseket ezen a települések közti megmérettetésen: 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális díját, 2017-ben az Év Települése Díjak egyikét, 2018-ban a belügyminisztériumi díjat, 2019-ben pedig a Magyar Tájépítészek Szövetségének Tájépítészek Különdíját kapta meg a szomszédos kisváros.

Támogatási kérelmek

A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretnék a tornacsarnokot ingyenesen használni, az idén májustól 2028. decemberéig tartó időszakban. A csarnok az önkormányzat tulajdona és a DVG Zrt. üzemelteti. A közgyűlés támogatta a kérést, ehhez viszont módosítania kellett a DVG-vel érvényben lévő üzemeltetési szerződést, ugyanis azt csak egy évre kötötték meg, idén decemberben lejárna. A mostani határozat alapján a DVG-t 2028 decemberéig bízták meg a tornacsarnok üzemeltetésével, és a cégnek haszonkölcsön szerződést kell kötnie a sportegyesülettel, amelyben rögzítik azt is, hogy sem bérleti díjat, sem rezsiköltséget nem kell fizetnie.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az önkormányzat még tavaly kötött szerződést a LEAF Kutyás Kutató-mentő Sportegyesülettel arról, hogy az Alsó Foki patak mentén (a Béke városrészt és Újtelepet összekötő völgyben) lévő, mintegy 3000 m2 nagyságú területet ingyenes használatba adják, cserébe a csapat vállalta a teljes terület karbantartását, felújítását. Az egyesület elnöke most a szerződés módosítását kérte annak tükrében, hogy a területen található, mintegy 350 m2-es, kerítéssel elhatárolt teniszpálya használati jogáról és kötelezettségéről lemondanak. A közgyűlésen jóváhagyták a kért módosítást.

A Duna Dog Center Kutyaiskola idén ünnepelheti fennállásának tizedik évfordulóját, és éppen öt esztendeje annak, hogy létrehozta a csapat a Duna Dog Center Alapítványt. A születésnapokat egy rendezvénnyel szeretnék megünnepelni június 1-jén. Mint azt a napirendi előterjesztésben írják, a Hard Dog Race kutyás futóverseny-sorozat egyik új elemét, a Mud Dog Race elnevezésű versenyt mutatnák be, továbbá előadásokat, workshopot és színpadi produkciókat is terveznek. Az alapítvány elnöke támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a közgyűlésen pedig megszavazták a megvalósításra kért 1,2 millió forintot.

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke szintén támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnének tizennyolc szociálisan hátrányos helyzetű ellátottnak nyári táborozási élménnyel szolgálni. Az önkormányzat balatonszabadi üdülőjében töltenének el néhány napot, ehhez kértek 234 ezer forint költségtámogatást, amelyet a képviselők meg is szavaztak.

Zárt ajtók mögött döntöttek több városi díj adományozásáról. Az egyik a Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím, amelyet mindig április 29-re időzítve, Dunaújváros várossá nyilvánításának alkalmából adnak át. Napirenden volt a Dunaújváros Ifjúságáért díj is, amelyet majd a májusi közgyűlés elején fognak átadni. Határozniuk kellett a képviselőknek a pedagógusi életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozásáról is. Ezeket az elismeréseket pedig mindig Apáczai Csere János június 10-i születésnapjának évfordulója alkalmából adják át.