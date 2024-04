A témában tájékoztatást is kértünk, s talán mondhatjuk, hogy a helyi vasúti közlekedés egyik legelhivatottabb szakemberével, Gyöngyösi Lászlóval beszélgettünk róla. A találkozó egy különleges vizuális élménnyel indult, jómagam most először szemlézhettem az általa számtalan retro ereklyével, már-már muzeális értékű kincsekkel felszerelt vonatkocsit, amely a rácalmási állomáson díszeleg. Az egykori mozdonyvezető olyan, mint egy élő lexikon: mindent tud, amit tudni lehet a vonatokról, a vasút-történetről (is), és gondoskodik arról, hogy barátságos miliő fogadja az utasközönséget. Ezt jutalmazták is, ugyanis 2022-ben a MÁV budapesti igazgatóságához tartozó állomások közül ezt választották a harmadik legrendezettebb vasútállomásnak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint azt elmondta, nagy igény volt a lakosság részéről arra, hogy ne csak alkalmanként, egy-egy adott járat álljon meg a rácalmási állomáson, hanem mindegyik személyszállító vonat. Egyre nagyobb a forgalom, például sokan érkeznek tömegközlekedési eszközzel ide valamely nagyrendezvényre, de többen vannak olyanok is, akik orvosi kezelésre járnak Budapestre. Az ő hazautazásuk is sokkal könnyebbé válhat az új döntés értelmében, hiszen ekkor már nem kell Dunaújvárosig menniük, majd onnan külön Rácalmásra, hanem hazafele megáll a vonat Rácalmáson is.

A dunaújvárosi állomásvezető is támogatta a felvetését, és hathatós lobbi révén sikerült elérni, hogy április 15-től már mindegyik erre közlekedő személyszállító vonat megáll majd (óránkénti közlekedésre lehet számítani – a szerk.).

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ennek a hírnek még azon rácalmási fiatalemberek is örültek, akik kedden reggel várakoztak ott egy járatra. Mint azt Zsombor, Bátor és Olivér elmondta, eddig az interneten nézték meg mindig a menetrendet, hogy melyik járat áll meg ott náluk, s ha éppen nem volt jó időben nekik, akkor olyankor busszal utaztak célállomásuk felé.

Schrick István, Rácalmás polgármestere is azt erősítette meg lapunknak, hogy bizony az itt élő polgárok már nagyon szerették volna, ha nemcsak a szomszédos településeken állna meg a vonat, hanem náluk is. Szükség és igény volt rá, éppen ezért nagy örömmel fogadták a hírt, hogy a vasút társaság vezetése döntött az intézkedésről, s innentől kezdve már náluk is megáll mindegyik járat.