Az Iváncsai Római Katolikus Plébánia körül parkolni egészen a közelmúltig nagyon körülményes és veszélyes volt. De a templom előtti területet megtisztították, amely a parkolást is megkönnyítette. Erről kérdeztük meg Szeleczky Csaba katolikus plébánost.

– Sokan járnak a szentmisére és akik autóval érkeztek, csak az útszélén tudtak megállni. Ezért az Iváncsai Római Katolikus Plébánia képviselő-testületével úgy döntöttünk, hogy megtisztítjuk az iváncsai katolikus templom előtti területet. Ugyanis az egykor szép növények mára elvadultak, nincs már aki gondozná őket. Az elburjánzott növényzetet most mind kiszedettük, amelyben Szombati István egyéni vállalkozó volt a segítségünkre. Ennek köszönhetően a templom újra látszik. Sőt, a templomkertben, a plébánia épület mögötti részt is megtisztítottuk. A templom előtti terület igazán szép térré – amelyet majd parkolásra is lehetne használni –, térkövezéssé válhat. Ennek megvalósításához Molnár Tibor polgármesteren keresztül az iváncsai önkormányzat segítségét kértem. Örömmel számolhatok be róla, hogy a polgármester úr már vissza is jelzett és megoldást nyújtott igényeinkre. Így térköves lesz a templom előtti tér még ebben az évben – mondta el olvasóinknak Szeleczky Csaba plébános.