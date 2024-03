A Fejér és Tolna vármegyében is szolgáltató, hulladékkezeléssel foglalkozó Vertikál Kft. nemrégen közleményt adott ki, amiben arra kérik az ügyfeleiket, hogy amennyiben vegyes tüzelésű kazánt használnak, akkor a fahamu csak kihűlt állapotban és bezsákolva kerüljön a kukákba, a forró anyag ugyanis könnyedén megolvaszthatja, vagy akár fel is gyújthatja a műanyag konténereket. Pedig a fahamu valóságos kincs, mutatjuk mire jó, írja a teol.hu.

Kiváló a füstölt áru tartósítására

A decsi Máté László saját maga által készített füstölt árut készít és árusít. Ő a szalámit gyakran forgatja meg tiszta fahamuban. Szerinte az akác a legjobb erre a célra, mert ennek a fahamunak van a legkisebb szemcsemérete, így a füstölt áru külső felületén egységes bevonatot képet. A betöltött finomságot egész egyszerűen megforgatja és bedörzsöli a természetes anyaggal, a szalámi így védetté válik a kártékony baktériumok ellen. Ennek a módszernek hatalmas előnye, hogy a hamu nem akadályozza meg a fehér színű nemespenészt abban, hogy finom bevonatot hozzon létre a szalámit fedő bélen, vagy műbélen, viszont a módszernek hála az eltarthatóság jelentős mértékben nő. A szakember szerint az így kezelt szalámik állaga is teljesen más, mintha nem kapnának hamut: a szalámi hosszú időn át tartó tárolást követően is szaftos marad, kevésbé szárad ki. A fahamuval kezelt kolbász, vagy szalámi a szakértők szerint egyébként akár 8-10 hónapig is eltartható. Máté László azért azt javasolja, hogy fogyasztás előtt dörzsöljük le finoman vizes ronggyal az égésterméket, bár ha műbélbe töltött finomságot fogyasztunk, erre sincs feltétlenül szükség.

A kertben is kiváló tápanyagforrás a fahamu

A megfelelő minőségű, tiszta fahamu a kertben is kiváló segítőtárs lehet. Mivel ennek az anyagnak lúgos az állaga, a hazai termőföldek legjava pedig savas, így a fahamu nem túl vastag elszórásával semleges irányba tolhatjuk a földünk kémhatását. A hamu emellett remek mész-, és káliumforrás, sőt több olyan nyomelemet is kijuttathatunk a segítségével, amelyekre nagy szükségük van a növényeknek. A kiszórására a legjobb időszak a tél, de még tavasszal sem vagyunk elkésve. Nincs más dolgunk, mint egy vékony rétegben elszórni a kertben a fahamut. Arra azért érdemes vigyázni, hogy ne használjuk túl nagy töménységben, mert az megperzselheti a növényeket, érdemes ezért minél nagyobb területen szétteríteni. A fahamuban lévő sók segítenek a kártevők elleni harcban is. A legegyszerűbb megoldást jelenti házas-, és házatlan csigák, illetve egyéb gerinctelen puhatestű ellen. Nincs más dolgunk, csak a növények köré szórni belőle, és ezt mindig pótolni, ha csapadék éri.

A háztartásban is jól jöhet

A fahamu lúgossága attól függ, hogy milyen fából „készül”. A a bükk- és az akáchamu erősebb mint a gyümölcsfáké. A háztartásban a hamu legkézenfekvőbb hasznosítása a takarítás területén érhető tetten. Elég csak összegyűjteni, majd várni amíg kihűl, végül vízzel feltölteni. Az így keletkezett oldal hatékony például a zsíros edények elleni harcban, de a barnára pácolt fabútorok színének felújításakor is jól jöhet. Végül pedig, érdemes lehet megfogadni nagyanyáink azon tanácsát is, miszerint a szekrény tetején elhelyezett fahamu kiváló szagtalanító.