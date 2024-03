Február 22-én Molnár Tibor, Iváncsa község polgármestere a település hivatalos közösség oldalán a következő közleményt hozta nyilvánosságra:

– Mai napon kézhez kaptam az Iváncsai Sportcsarnok koncepció tervét, amely a hosszútávú településtervünk részét képezi. A meglévő labdarúgó pálya melletti területre megálmodott spotcsarnok alkalmas lesz kézi, kosár és röplabda mérkőzések lebonyolítására, iskolánk tanulóinak sportolási lehetőségeinek biztosítására, színházi előadások megtekintésére, és rossz idő esetén a rendezvényeinket is megtarthatjuk majd itt.

Az épülettel kapcsolatosan egyik legfontosabb elvárás, hogy a megújuló energia felhasználásával a fenntartása a lehető legkisebb költséget jelentse a falu számára. A csarnok mellé futókört, mindenki által használható labdarúgó pályát és pihenőparkot is tervezünk. A lakóövezetet felé zajvédő fal kerül majd kialakításra, zöld növényzet telepítésével. Azoknak a terveknek, amelyeket most láthatnak, a megvalósítása jó esetben is még több év, de kis lépésekkel igyekszünk arra törekedni, hogy néhány év múlva egy minden igényt kielégítő multifunkcionális csarnok szolgálja ki Iváncsa lakosságát – írta Molnár Tibor polgármester.