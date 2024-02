Varga Gábor: Évtizedes munka

A képviselő úr megkeresésünkre elmondta, hogy folyamatosan zajlanak az önkormányzati jelölőülések a helyi alapszervezeteikben, sőt a felén már túl is vannak. varga Gábor kiemelte, igyekszik valamennyin részt venni, hiszen egyrészről – mint említette –, jó találkozni és beszélgetni a tagokkal, szimpatizánsokkal, másrészről fontos visszajelzéseket is kap ilyenkor a települések életéről. Bár konkrétumokat nem árult el még a polgármester- és képviselőjelöltetekkel kapcsolatban, de azt nyomatékosan hangsúlyozta, hogy számára mindig is fontosabb volt, hogy az adott vezető a településéért dolgozzon, mintsem hogy milyen párttámogatás van mögötte.

Varga Gábor a jelenért és a jövőért is dolgozik Dél-Fejérben, s ez így lesz ezután is. Fotó: Nagy Norbert / Archív

– A választókerületem 35 településéből egy-egy város 10.000, illetve 5.000 lakosnál nagyobb lélekszámú. 33 településünk 5.000 fő alatti tehát: ez pedig a függetlenek terepe. Gyakorlatilag mindegyik polgármesterrel jó a viszonyom, gördülékenyen tudunk együtt dolgozni – részemről ebben mindig is fontosabb volt, hogy az adott vezető a településéért tegyen meg mindent szívvel-lélekkel és konstruktívan, mintsem hogy milyen párttámogatás van mögötte. Nyilván megkönnyíti a közös munkát, ha az élet meghatározó kérdéseiben hasonlóan gondolkodunk egy-egy település vezetésével, ez a független polgármesterek többségével így is van szerencsére. Ezen együttműködés sikere úgy gondolom, visszaigazolódik azon az úton is, amit Dél-Fejérben sikerült közösen megtennünk azt elmúlt bő egy évtizedben.

Nem a pártszínek dominálnak

Beszélgetésünk során néhány településre külön is kitért az országgyűlési képviselő, köztük a választókerületének központjára is.

– A választókerületem központjában, Sárbogárdon teljes és már bizonyított, jó csapattal vágunk neki a kampánynak, Enyingen pedig ma (csütörtök) dönt a helyi csoport a színben induló jelöltjeinkről. Vidéken, a kisebb közösségekben elsősorban nem a pártszínek dominálnak, hanem az, hogy az adott vezető vagy képviselő mit tett és tesz le az asztalra, mennyire tud együtt dolgozni a képviselő-testülettel és a településen élőkkel. Ebből kifolyólag a legtöbb esetben a hivatalban lévő polgármester újrázását támogatják az alapszervezeteink, egy-egy településen Fidesz színben induló polgármester- és képviselőjelöltetekkel, többségében azonban független jelölteket támogatunk. A közös munka sikere sohasem rajtam múlik, én mindenkivel szeretnék együtt dolgozni, akit a település a saját vezetésére érdemesnek ítél és megválaszt. Kiváló polgármestereink vannak Fidesz színekben és függetlenként is.

Durva kampányra számít

Elmondta azt is, kiélezett kampányra számít, ám ők rendszerint a kistelepüléseken és a kisvárosokban is a csendes építkezésben hisznek: – Inkább arra fókuszálunk, ami összeköt bennünket és amit együtt létre tudunk hozni, nem pedig a vetélytárs lejáratására és besározására. Sajnos az első jeleit máris látjuk, hogy ebben a baloldal nem lesz most (sem) partner. Minden reményünk és igyekezetünk ellenére, várhatóan Dél-Fejért sem fogják elkerülni az országos politikát meghatározó kisebb-nagyobb viharok, ennek során a korábbi évekhez hasonlóan a még mindig Gyurcsány Ferenc vezette baloldaltól, illetve a vidéki bázissal gyakorlatilag nem is rendelkező csatolmányaitól számítok durva kampányra.

