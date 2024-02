A 17 órai kezdetre megtelt a sportcsarnok lelátója és a küzdőtéren elhelyezett széksorok is. A programot Pleszné Antal Ágnes nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy a mostani a POK történetének tizedik szalagavatója. Ő egyébként az egész este moderátora volt.

A Macskákkal indult

Az első produkciót Rabi Vivientől láthattuk (12.b), aki a Macskák című musicalből adott elő egy részletet. Ezután következett a 12.a keringője. A fiatalok megilletődöttek voltak, de egyben nagyon kedvesek, aranyosak, nem véletlenül kaptak vastapsot. A 12.b keringője következett – a végeredmény ismét vastaps. Ami érdekes, a táncok után a diákokat név szerint bemutatták, és a népszerűsági indexük igencsak mérhető volt az ovációk hangerején keresztül.

Mindkét keringő után babavideót láthattak a szalagavatón résztvevők. Az ötlet remek, és még egy kívülálló számára is megható élmény volt. A végzősökről bemutattak egy-egy óvodás, vagy talán kisiskolás képet, majd a napjainkban készült tablófotót. A szülők ekkor (is) szembesülhettek azzal, mivé is cserepedett a szemük fénye.

A műsor fénypontjai talán az osztálytáncok voltak. A 12.a fürdőköpenyes jelmezben lépett színpadra, pörgős, sokak által ismert világslágerekre adva elő produkciójukat. Azután Joe Cocker dala közben, ami 9 és fél hét című film betétdala, stílszerűen lekerültek a fürdőköpenyek a diákokról, de csak a köpenyek.

A 12.b farmerszerelésben adta elő az osztálytáncát, egy tanítási nap köré építve a műsorukat, nagyszerű humorral. Tőlük megtudhattuk azt is, hogy még a hülye is tudja, a „kamijont” pontos jével kell írni.