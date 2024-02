A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumának 12.b osztálya február 13-án tanulmányi kiránduláson vett részt Molnár Gáborné, illetve Solymosi Csilla tanárnők kíséretében – számolt be róla az intézmény közösségi-oldalán. A diákok és kísérőik úti célja a budapesti Terror Háza múzeum volt, ahol egy rendhagyó történelem óra keretein belül egy másik nézőpontból is megismerhették a diktatúrát és az Andrássy út 60. szám alatt álló épület betöltött szerepét is abban az időben. A diákok végül a kirándulást bevásárlóközpont-látogatással zárták.