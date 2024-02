Az utóbbi időkben az internetes közösségi oldalakon igencsak megszaporodtak a lomtalanítást ígérő ajánlatok, az elérhetőséghez tartozó telefonszámokkal együtt. Sajnos sokan bele se gondolnak, hova kerülhet az ilyen módon elszállított lom, hulladék, veszélyes hulladék, vagy éppen építési törmelék. Mostanra nem csak a közterületeken, utak mentén, erdők szélén láthatunk illegális és nagy mennyiségű hulladékfelhalmozást, de már magánkertek végében is. Ahogy Dunaújvárostól Mezőfalva felé tartva a Szőlőhegy Kettes sor egyik ingatlanának kertvégében is óriási hulladékhegy éktelenkedik, szennyezve a környezetet, a talajt! Lapunk információja szerint az ügyben már feljelentés is történt. Ez utóbbiról kérdeztük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát.

„Elektronikus úton a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy illegális hulladéklerakásról tettek bejelentést a rendőrségre 2024. február 18-án. A Mezőfalva-Szőlőhegy, Kettes soron történt helyszíni megtekintés során kollégáink megállapították, hogy a bejelentés valós, erre tekintettel hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon.”

Terveink szerint az ügy fejleményeiről a későbbiekben beszámolunk.