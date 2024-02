Ereje teljében, talán a virágzás közepén van a hóvirág a Rácalmási Nagy-szigeten. Ez az egyszerű, bájos fehér virág sok helyen csábít arra, hogy csokorba gyűjtsük, ám leszedni tilos azokat. Komoly büntetésre számíthat ugyanis az, aki hóvirágot szed. Ugyanis védett növény.

Csodálotos kis fehér virágok ameddig csak a szem ellát

Fotó: LI

A hóvirágot évtizedekig hatalmas mennyiségben gyűjtötték, sőt földgyaluval külföldi hagymakereskedő cégek számára is felszedték a növényt, ezért egy idő után tarthatatlanná vált a helyzet. 2004-ben azután beléptünk az unióba, és onnantól ránk is vonatkozik a szabály. Nem csak azokat a hóvirágfajokat tilos leszakítani, begyűjteni, amelyek természetvédelmi oltalom alatt állnak, hanem azokat is, amelyek ugyan nem számítanak védettnek, de védett területen vannak. A Rácalmási Nagy-szigeten, mivel maga a terület is védett, így akár egy nárcisz vagy egy tavaszi tőzike leszakítása is tilos.

Védett növény, tilos letépni, csokorba kötni

Fotó: LI

A sziget maga egyébként 380 hektáron terül el, 4,5 kilométer hosszú terület természetvédelmi oltalom alatt áll, sokszínű élővilága ritkaságokat is rejt.

A hóvirág, tőzike és gyöngyvirág mellett nagy érték a 92 madárfajta, amik itt fészkelnek, de további 50 madárfaj is megfordul a Duna-mentén, köztük a szürkegém vagy a fekete gólya, rétisas, a halászsas vagy akár a kerecsensólyom is. Az emlősök közül érdekes a védett vízicickány hermelin, vagy a vidra. A holtágakban dévér, ponty, harcsa, sügér és kárász, mocsári teknős, tarajos gőte is él.

Helybéliektől hallottam az intelmet, hogy "figyeljek a vaddisznókra, ha elindulok hóvirágnézőbe a Nagy-szigetre, mert most születtek meg a kicsinyeik, ne közelítsek hozzájuk, ilyenkor veszélyesek lehetnek". Én megfogadtam a tanácsot. Tegyenek Önök is így, ha útnak indulnak a hétvégén a szigetre.