Buli volt 39 perce

Farsangi álomvilág Daruszentmiklóson - galériával

Jó elképzelni, hogy majd olyan álomszakmákat töltünk be, mint a tündér, az űrhajós, vagy a hajóskapitány. Praktikusan, legalább egy kis időre az átváltozás is reális célnak tűnhet katicabogárrá, őzikévé, sárkánnyá, marslakóvá, vagy valamelyik divatos animációs film hősévé. Nahát, ezeknek a bőrébe bújni, legalább egy délutánra, az lehet ám a jó mulatság! Mint kiderült erre az egyik kiváló helyszínnek a Benedek Elek Tagiskola mutatkozik Daruszentmiklóson. El is mentem, hogy megbizonyosodjak róla!

Balogh Tamás Balogh Tamás

A díjazottak Fotó: Balogh Tamás

Minden pedagógus és diák, az őket patronáló családtagok hozzátett valamit ehhez a kicsi, de nagyon szerethető farsangi karneválhoz. Engedjék meg, hogy közülük kiemeljek egy áldozatos csoportot, az esemény központi szereplőinek a hetedikeseknek a szüleit, akik egy a legfőképpen a házi sütikből, fánkokból parádésan feltöltött büfét üzemeltették, és mellette még számos megoldásra váró feladatot találtak maguknak. A kedves öreg épületet ismét „kinőtte a tömeg”, de mint jól tudjuk: „sok jó ember kis helyen is elfér”! Ezért aztán bemerészkedtem, hogy csodát lássak. A főrendező Váradi Tamás tanár úr, a hetedikesek osztályfőnöke kapta meg ezt a pedagógust próbáló feladatot. A segítői a tanulói és azok családtagjai lettek. Így mesélt róla: - Ettől nagyobb feladatot nem is lehetett volna elvállalni a mai napra, de szívesen tettem. Nálunk ez egy hagyomány, és most rajtunk a sor, hogy megmutassuk, hogy mire vagyunk képesek. Büszke vagyok rájuk és a külső segítőkre egyaránt. Azt nem mondanám, hogy unalmas volt ez a péntek, mert valakinek mindig éppen rám volt szüksége. Erre a beszélgetésre is alig volt időm megállni. Mivel örömteli ez a kihívás, egészen jól bírtam idegekkel! A magunk elé kitűzött feladatokat időben végretudtuk hajtani. Nagyon szépen fogytak a tombolák és jöttek a különböző felajánlások, és mivel mi vagyunk a bevétel kedvezményezettjei, mosolygós Farsangot zárhattunk.

Farsangi álomvilág Daruszentmiklóson Fotók: Balogh Tamás

A zsűri A mindenkori tevékenységükre rábólint az ember mondván, hogy bölcs volt. (Aztán, ha nem leszünk boldogok tőle, gyorsan rámondjuk, hogy de roppant igazságtalan…) Mivel az eredményhirdetést, csak boldog ováció kísérte, ezúttal valószínűleg mindenki kedvére dolgoztak, bár a feladatot nehéznek találták a sok szép jelmezes és az ügyes show-k láttán. - Két különdíjasunk lett, egy Törp és és egy Switch jemezes, mondta el Futóné Timi. A legjobbak - Nem volt egyszerű feladat huszonkilenc remek jelmezes közül a legjobbakat kiválasztani, de mivel többen páros szerepet is választottak, bőven a harminc fölött járt a számuk, tudtuk meg Will-Müller Krisztinától. A legjobbakat azok közül igyekeztünk kiválasztani, akiknek a jelmezét a gyermekek és a családjuk a saját kezükkel készítették el! Az első a Titanic, a második a Túró Rudi, a harmadik pedig egy igazi Busó álarcos versenyző lett. Alaposan kitettek magukért Így fogalmazott az ünneplő közönség által nagyon várt show elemek előadóiról Vallerné Barát Ildikó, aki mivel ott az iskolában dolgozik látta, hogy a produkciók milyen szorgalmas felkészülés után születtek: - Elővették a jobbik énjüket és annak az eredményét élvezhettük ezen a délutánon. Az első helyet a végzősök érték el a nagyon jól sikerült „Zokni báljukkal”. A másodikak a rendező hetedikesek lettek, akik a fellépés előtt a tanár úrral még nagyon szerénykedtek, de aztán, ahogy elindult a zene, szinte mindenkit bevontak a közös táncukba! Az ötödik - hatodikasok is sokat készültek ezért megosztva kapták meg a harmadik helyezést. Na és a kicsik? Őket a gyermekek nagy büszkeségére egy jelmezes tanító nénis trió figyelte meg. - Nagyon várták a farsangot, és alaposan felkészültek rá, Szeretnek beöltözni és szívesen vállalják a közös éneket és a táncokat is. Jól érezték magukat, ahogy a felnőttek is - tudtuk meg Hudák Gyurkó Szilviától. Ferenczi Henrietta egy gyönyörű jelmezben, az Operaház fantomjaként tette a dolgát. Elmondta: - Ebben a szerepben pláne táncba viszem őket. Nagyon jó volt ez a délután, hogy gondtalanul jókedvünkben együtt lehettünk mindannyian. Németh Mónika több csoportnak is elkötelezett szurkolója volt. Szerinte: - Ez nekünk is egy igazi ünnep, hiszen ma mi is jelmezesen, egy kicsit más szerepben is tetszeleghetünk. Közösen megegyezhetünk, hogy „sorsfordító dolog” őket ezzel a hagyománnyal megismertetni, mert ha sikeres a farsanggal való való első találkozás, az öröm egy életre szól, de ha nem… az is. Ma minden jól sikerült.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!