Az országban elsőként Fejér vármegyében működik ez a különleges felállás, hogy vármegyei szinten két járművel is lefedik a terület gyors elsősegély feladatinak ellátását. A kettő rendelkezésre álló járműből egy Mezőfalván állomásozik! A járművet és a lehetőségeket Sudár Mihály parancsnok mutatta be péntek délután a mezőfalvi tűzoltóállomáson. Az ismertetőn részt vett egy rövid villámlátogatás keretében Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is.

A községünkben már egy ideje sokan láthatták az egyesület Skoda Octavia járművét, de nem igazán tudhatják, tulajdonképpen milyen feladatot lát el? Mire használjuk? Az elmúlt napokban került hivatalosan és élesben beállítva Mező-Medic hívónévvel.

Mit is takar ez a név? Milyen tevékenységet végez?

Szeretnénk hamar leszögezni, hogy nem mentőautóról van szó! Az esethez nem mentőként megyünk ki a helyszínre, hanem inkább elsősegélynyújtó egységként, csak egy „kicsit” komolyabb felszereléssel és szakképzett személyzettel. Vármegyénkben évek óta működik egy másik hasonló ilyen jármű, ami egyedül látta el a feladatát. Most a mi kocsinkkal együtt teljesen lefedjük a vármegye területét. A déli rész településeit mi, az északit a másik jármű. Ezek a járművek elsősorban arra a célra vannak, hogy a vármegye tűzoltóinak az egészségügyi biztosítását szolgáltassák egy-egy beavatkozás során. Itt ezzel nincs még vége! Egyesületünk a hivatásos egységgel egyidejűleg kapja meg a riasztást. Az éppen készenlétben lévő személy az esetleírást elolvasva önállóan is dönthet úgy, hogy elindul az esethez a helyszín közelsége vagy az eset jellegéből adódóan, ha úgy látja szükség lehet rá és lehet, előbb ér ki a helyszínre. Második lehetőségként a vármegyei tevékenységirányító felveszi az ügyeleti telefonon vagy rádión a kapcsolatot, és kéri meg az egységet, vonuljon az adott helyre.

Nem mentőként, hanem elsősegélynyújtó egységként mennek ki a helyszínre, komoly felszereléssel és szakképzett személyzettel

Fotó: Horváth László

Egy pár szót a személyzetről és a felszerelésről. A járművön az egyesület olyan tagjai vonulnak, akik tűzoltói végzettségen kívül mentőápolói szakképesítéssel is rendelkeznek, megfelelő tűzoltó védőruházattal felvértezve. Az autóban megtalálható a tűzoltói részről egy balesethez elsőként kiérkezésnél szükséges tűzoltó készülék, a lehetséges üzemanyagfolyás vagy kezdődő gépjármű tüzének oltásához, valamint kéziszerszámok, ha éppen áramtalanítani kell a járművet. Egészségügyi részről pedig egy félautomata defibrilátor, gerinc- és végtagsérülések rögzítéséhez eszközök. Továbbá egy felszerelt mentős-táska, amiben egy személy paraméterezését végrehajtható vérnyomásmérő, pulzoximéter, vércukormérő, lázmérő és még további eszközök kaptak elhelyezést. Például égési illetve mechanikai sérülésekből eredő sebek ellátására szolgáló kötszerek, apróságok. Ezzel még mindig nincs vége a sornak. Elhelyeztünk kellő mennyiségű ivóvizet, pezsgőtablettát és egy kis energiapótló csokoládét is. Célunk, hogy tűzoltóinkat a beavatkozás során, ha szükséges, a legrövidebb időn belül szakszerűen elsősegélyben részesítsük, a mentő kiérkezéséig (amennyiben szükség van rá) stabilizáljuk, hogy minél előbb eljuthasson az egészségügyi intézménybe. Nem szeretnénk, ha összekevernének minket a mentőkkel vagy az orvosi ügyelettel. Nem lépjük át jogaink határait, viszont, ha a társszervek megkérnek, abban az esetben készséggel segítünk, amiben tudunk – tájékoztatta lapunkat Sudár Mihály parancsnok.

Szépen haladnak a felújítási munkálatok a tűzoltóságon

Fotó: Horváth László

A tájékoztató végén még azt az információt is megtudtuk, hogy az országban egyedülálló lehetőséghez jutott így hozzá a térség. Országosan két ilyen feladatokra képes és felszerelt jármű van és mindkettő Fejér vármegyében!

Szépen haladnak a felújítással is tűzoltóink. A sok támogatásnak és a saját munkának köszönhetően már egészen lakájos a mezőfalvi tűzoltó állomás!